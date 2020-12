Amriswil Sie ist 100-jährig und eine ganz besondere Krippe für die Stadt Amriswil Im Ortsmuseum gibt es eine Sonderausstellung mit Saba-Figuren. Diese wurden vor 100 Jahren in Amriswil hergestellt – nebst vielen anderen auch klassischen Krippenfiguren.

Bereits 100 Jahre alt: Die Krippe aus Saba-Figuren hat ihren Ursprung in der Amriswiler Spielwarenfabrik von August Bucherer. Bild: PD

«Unter den zahllosen Weihnachtskrippen, die es auf der ganzen Welt gibt, ist diese Krippe für Amriswil ohne Zweifel etwas Besonderes», sagt Eugen Fahrni, Leiter des Ortsmuseums. Die Basis der Darstellung sei wie bei den meisten Krippen gleich oder ähnlich: «Sie geht traditionell auf das Frühchristentum zurück. Im Mittelpunkt liegt gemäss Lukasevangelium das Jesuskind in der Krippe. Dazugehören Maria und Josef sowie die Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar, die als Weise aus dem Morgenland ihre Gaben bringen. Und in der Mitte wacht ein Engel in hellem Kleid über dem ganzen Geschehen.» Weitere Figuren würden Hirten oder Leute aus dem Volk darstellen.

Diese Krippe besteht jedoch mit Ausnahme des Christkindes aus Figuren, die vor hundert Jahren von August Bucherers Firma in Amriswil gefertigt wurden: zuerst an der Kirchstrasse, später an der Weinfelderstrasse. Besitzerin der Krippe ist Claudia Depuoz aus Zürich. Während vieler Jahre sammelte sie mit ihrem verstorbenen Mann über 300 Saba-Figuren. Saba steht für Spielwarenfabrik A. Bucherer Amriswil.

Mit über 100 Saba-Figuren gestaltete Claudia Depuoz für das Ortsmuseum eine Sonderausstellung. Bedingt durch die aktuelle Lage und die damit verbundenen Einschränkungen hat das Ortsmuseum bis kommendes Frühjahr eine Pause eingelegt. Ab März 2021 sollten das Museum und somit auch die Saba-Sonderausstellung wieder für Besucher zugänglich sein.