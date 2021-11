Amlikon-Bissegg Die Gemeinde mistet die Sondernutzungspläne aus Drei Baulinienpläne und je vier Gestaltungs- und Quartierpläne möchte der Gemeinderat von Amlikon-Bissegg aufheben. Die Bevölkerung darf dazu ihre Meinung abgeben, macht es aber kaum.

Gemeindepräsident Thomas Ochs mit den bunten Mappen der betroffenen Sondernutzungspläne. Mario Testa

Einen Monat lang hatte die Bevölkerung von Amlikon-Bissegg Zeit, ihre Meinung zu elf Plänen abzugeben, die der Gemeinderat aufheben will. Gemacht hat es lediglich eine Person. «Wir hatten eine einzige Eingabe in der Zeit des Mitwirkungsverfahrens. Diese hat der Gemeinderat aber abgelehnt, weil die Begründung aufgrund des heutigen Baurechts nicht mehr relevant ist», sagt Gemeindepräsident Thomas Ochs.

Somit ist der Weg für die Gemeinde nun frei, mit der öffentlichen Auflage bis 24. November den nächsten Schritt zu tun im Bestreben, elf Sondernutzungspläne aufzuheben. «Diese Pläne sind zwischen 35 und zehn Jahre alt. In der Zwischenzeit wurde das Planungs- und Baugesetz angepasst und so müssten wir auch all diese Pläne anpassen.» Das will der Gemeinderat aber aus mehreren Gründen nicht mehr. Einerseits seien viele Pläne bereits überholt, zudem können alte Baulinienpläne für das verdichtete Bauen zum Hindernis werden und zudem:

«All die Pläne anzupassen, kostet nur unnötig Geld und deshalb wollen wir die nicht mehr Relevanten aufheben.»

Müsste die Gemeinde alle elf Pläne von einem Ingenieurbüro überarbeiten lassen, würde das etwa 80'000 Franken kosten, was in Amlikon-Bissegg drei Steuerprozenten entspricht. «Das würde also ein Vermögen kosten und ist gar nicht mehr nötig.»

Diskrepanzen zwischen Realität und Gestaltungsplänen

Alle Sondernutzungspläne will aber auch der Gemeinderat nicht aufheben. Er hat alle existierenden einer externen Prüfung unterziehen lassen und ist so auf diejenigen elf gekommen, die es seiner Meinung nach nicht mehr braucht oder welche längst überholt sind. «Es gibt beispielsweise Gestaltungspläne für Gebiete, die unterdessen komplett bebaut sind, oder Quartiere, in welchen von Anfang an der Gestaltungsplan nicht korrekt umgesetzt wurde, also eine Diskrepanz zwischen Sondernutzungsplan und baulicher Realität besteht.»

Aufzuhebende Sondernutzungspläne Betroffen von der Aufhebung sind:

- Die drei Baulinienpläne «Hauptstrasse Schulhaus», «Hünikonerstrasse» und «Staatsstrasse Wolfikon und Strohwilen»

- Die vier Gestaltungspläne «Bergholz», «Brunnenwies», «Brunnenwies II» und «Zentrum»

- Die vier Quartierpläne «Bergholz», «Böppeler», «Oberbrunnen» und «Oberbrunnen II»

Die von den Aufhebungsbestreben nicht betroffenen Sondernutzungspläne werden nun ans neue Recht angepasst.

Zweite Runde der Mitwirkung läuft

Vor wenigen Tagen hatten nun alle betroffenen Anwohner einen Brief der Gemeinde erhalten, auf den sie erneut reagieren können. «Das waren über 300 Couverts, die wir verschickt haben», sagt Gemeindepräsident Thomas Ochs.

«Bis am 24. November haben die Angeschriebenen nun Zeit, Einsprache gegen unsere Aufhebungspläne zu machen.»

Im Infokasten der Gemeinde hängen die elf Auflagen zur Aufhebung der Sondernutzungspläne. Bild: Mario Testa

Im Dezember wird sich der Gemeinderat dann mit allfälligen Einsprachen beschäftigen und – wenn diese behandelt sind – den Aufhebungsbeschluss zuhanden des kantonalen Amts für Umwelt einreichen. Dieses beurteilt dann die Beschlüsse. «Wenn alles gut läuft, können wir die betroffenen Sondernutzungspläne bis Ende 2022 aufheben», sagt Thomas Ochs.

Beeilen muss sich die Gemeinde indes gar nicht. Sie hätte laut kantonaler Vorgabe noch bis ins Jahr 2028 Zeit für die Anpassung der Pläne an das neue Recht. «Wir haben dieses Projekt deshalb auch nicht prioritär behandelt», sagt Thomas Ochs. Aber wir tun gut daran, die Frist nicht ablaufen zu lassen.

«Solche Aufhebungsprozesse brauchen viel Zeit – und je nach Einsprachen aus der Bevölkerung oder Entscheid des Kantons kann sich das noch ziemlich in die Länge ziehen.» Den Anstoss für den Gemeinderat, die Aufhebung jetzt schon anzugehen, habe ein Baugesuch gegeben, welches von einer der alten Baulinien betroffen war.