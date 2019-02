Amliker diskutieren über eine Mehrzweckhalle - doch braucht es diese wirklich?

Bisherige Projekte für die Errichtung einer Mehrzweckhalle in der Gemeinde Amlikon-Bissegg scheiterten an der Finanzierbarkeit. Ein neuer Versuch, sich dem Thema zu nähern zeigt: So schlecht ist das aktuelle Raumangebot gar nicht.