Amerikaner entdecken das Eissportzentrum Oberthurgau in Romanshorn Die U16-Hockey-Nationalmannschaft bringt sich in Romanshorn für die Jugend-Olympiade in Lausanne in Form.

Das Eissportzentrum Oberthurgau bietet Hockeyclubs bei Trainingslagern einen Rundumservice. (Bild: PD)

(red) Das Eissportzentrum Oberthurgau (EZO) kann erstmals eine amerikanische Eishockey-Nachwuchsnationalmannschaft in Romanshorn empfangen. Die U16-Nationalmannschaft der USA bereitet sich vom 13. Januar bis zum 16. Januar 2020 im EZO auf die Jugend-Olympiade in Lausanne vor. In dieser Zeit werden ebenfalls die Schweizer Teilnehmer an diesen Olympischen Spielen, die U16- Nationalmannschaften der Männer und Frauen, im EZO den Vollpensions-Service und die Infrastruktur zur bestmöglichen Vorbereitung geniessen können.

Diese neuen Gäste aus dem In-und Ausland sind gleichzeitig auch der Startschuss für das bereits sehr gut gebuchte EZO. Der Schweizerische Eishockeyverband hat auch den nächsten internationalen Gross-Anlass mit vier Nachwuchs-Nationalmannschaften im Oberthurgauer Eissportzentrum gebucht. Diese positive Entwicklung hilft dem Oberthurgauer Tourismus weiterhin sehr stark. Bereits im Jahr 2019 konnten dank der starken Plattform EZO über 2000 Übernachtungen in Oberthurgau Hotels vermittelt werden. Eine Entwicklung, welche sich auch im Jahr 2020 zu Gunsten der Region fortsetzt.