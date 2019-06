Am Romanshorner Nationenfest kommen sich die Völker näher Es spiegelt auf eindrückliche Weise die Vielfalt der Stadt Romanshorn wieder, wenn sich Menschen kulinarisch und musikalisch verwöhnen lassen: Das Nationenfest feiert am Samstag ein würdiges 20-Jahr-Jubiläum. Markus Bösch

Auf der Bühne zeigt ein Paar einen Tanz aus seiner Heimat. (Bilder: Reto Martin)

Frankreich macht den Anfang, Brasilien setzt den Schlusspunkt: Während sieben Stunden ist die Bühne auf der Romanshorner Hafenpromenade besetzt von Farbenpracht und fröhlicher Musik.

Gesangs-, Folklore- und Tanzgruppen aus über 20 Ländern zeigen Volkstänze und bringen die Zuhörer zum Klatschen und Mittanzen – dazwischen haben Solosängerinnen und Solosänger sowie einzelne Tänzerinnen ihren Auftritt und begeistern von A bis Z.

Grosses Interesse an der Veranstaltung

Zuweilen dürften es wohl gegen 2000 Personen sein, die auf der Hafenpromenade bei dieser Veranstaltung dabei sind: «Wir sind glücklich, dass das Wetter bei unserem Jubiläum mitmacht. Es herrscht einmal mehr eine gute Stimmung. Frauen und Männer treffen sich zum Gespräch und geniessen das Bühnenprogramm und die kulinarischen Angebote an den Ständen», sagt Manuel Bilgeri, der Präsident des Vereins Nationenfest.

An den Tischen werden während des Festes Kontakte geknüpft.

Vor zwei Jahrzehnten hatte der Anlass seinen Anfang genommen – damals noch auf dem katholischen Kirchenhügel.

Hochbetrieb auf der Bühne

Seit drei Jahren moderiert Sabir Semsi die Auftritte der beteiligten Länder: «Wir haben diesmal ein sehr dichtes Programm. Die Bühne ist gerade zweimal frei, und während diesen Pausen sind die Kinder eingeladen mitzumachen, zum Beispiel beim Salsatanzen vor der Bühne. Und wie immer präsentiert das OK den zur Tradition gewordenen Nationensong.»

Das Angebot an Speisen aus aller Herren Länder ist gross.

Zudem sind alle beteiligten 25 Nationen, die an einem Stand Menüs verkaufen, in diesem Jahr in Bezug auf den Abfall sensibilisiert worden: Einerseits Geschirr ohne Plastik anzubieten, und anderseits möglichst wenig Besteck mitzugeben, zumal sich einiges auch als Fingerfood geniessen lässt.

Insgesamt ist einmal mehr das grosse Engagement aller Beteiligten spürbar – und letztlich auch verantwortlich für ein funktionierendes Zusammenleben vor Ort.

Über den Festplatz sind die Flaggen der teilnehmenden Nationen gespannt.