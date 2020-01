Am Neujahrsapéro verglich Stadtpräsident Roger Martin Romanshorn mit einem Lottogewinn Eine positive Entwicklung der Hafenstadt müsse das Ziel für alle Einwohner sein. Vertrauen und eine Kultur des Miteinander sind gemäss einer Umfrage vielen Romanshornern wichtig.

Stadtpräsident Roger Martin begrüsste die Besucher am Montagabend. (Bild: Markus Bösch)

Viele Gäste waren am Montagabend in den Erweiterungsbau der Sekundarschule gekommen, um auf Einladung der Stadt, der Schulen und der Kirchgemeinden aufs neue Jahr anzustossen. Für die musikalische Unterhaltung war ein Schülerchor der Sekundarschule besorgt, während Stadtpräsident Roger Martin die Gäste dazu aufforderte, sich an der Umfrage «Welches ist die wichtigste Sache, an der Romanshorn 2020 arbeiten sollte?» zu beteiligen. Stichworte wie «Miteinander, Vertrauen, Stadtplanung, Rahmennutzungsplan, Klimawandel» wurden am häufigsten genannt.

Ein Schülerchor der Sekundarschule war für die musikalische Unterhaltung besorgt. (Bild: Markus Bösch)

«Aus meiner Sicht ist es ganz grundsätzlich wichtig, an einer guten und gerechten Sache dranzubleiben», sagte Martin. «Dies soll auf eine positive, offene, wohlwollende, zuweilen auch idealistische und kühne Weise geschehen. Wir als Behörde wollen genau wie Sie alle eine positive Entwicklung für Romanshorn.» Und obwohl die Hafenstadt als Wohnort wohl ein Lottogewinn sei, mit dem See an seiner breitesten Stelle und dem grossen zusammenhängenden Wald – habe sie sicher auch noch Potenzial.

Für eine Vision einstehen

Da gelte es, für ein Ziel, vielleicht auch für eine Vision einzustehen. Das sei besser, als nur dagegen zu sein, betonte Martin.

«Wir hätten sehr wohl Gründe, zufrieden zu sein und gleichzeitig solche, uns zu verbessern.»

Überzeugt sei er, dass in diesem Ort viele tolle, einsatzfreudige und sich gegenseitig unterstützende Menschen leben würden. In einer weiteren Online- Umfrage äusserten sich die Anwesenden noch ein zweites Mal: Eine Mehrheit fand, dass Romanshorn in der allgemeinen Wahrnehmung realistisch dargestellt wird.