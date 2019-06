50 Musikvereine und zahlreiche Zuhörer: Am Thurgauer Kantonal-Musikfest jubeln nicht nur die Sieger

Mehr als 50 Musikvereine mit über 2000 Mitgliedern wetteiferten am Wochenende am 25. Thurgauer Kantonal-Musikfest um Punkte und Ränge bei Konzert- und Parademusik. Anders als in grösseren Kantonen sind alle Thurgauer Blasmusikvereine verpflichtet, alle fünf Jahre am «Kantonalen» teilzunehmen.