Am Egnacher Maskenball lebt Woodstock weiter Zwischen den Epizentren der Oberthurgauer Fasnacht etabliert sich Neukirch als Narren-Hochburg auf dem Lande. Die Hippies erlebten am Wochenende ein Revival und Scheichs waren auf Einkaufstour. Max Eichenberger

Die blau schimmernde Polonaise macht sich bereit für eine neue Runde in der Rietzelghalle. (Bilder: Max Eichenberger)

Die Lichtbatterien werfen im Takt zum Ösi-Partysound bunt zuckende Spots in allen Farbnuancen in die Rietzelghalle. Zu den animierenden Rhythmen schlängelt sich eine blau schillernde Polonaise um die fast verwaisten Tische. Alles tanzt, ist in Bewegung oder unterhält sich an den Bars.

Im Saloon hocken die Damen auf Plüschsesseln, die harten Kerle schütten sich einen die Kehle hinunter. Jeden Moment scheint John Wayne, den Colt provozierend im Hüftgurt, die Pendeltüre aufzustossen.

Peter Weibel, ewiger Hippie

Ein anderer lässt seine Plastikgitarre jaulen. Zu ihm gesellt sich ein Hippie. Für Peter Weibel ist die Zeit in Woodstock stehen geblieben. Janis Joplin sucht er vergebens.

Evelyne Sidler, engagierte Bürgerin

Obwohl Evelyne Sidler, die Unterschriften für die Petition «Schluss mit Bus» sammelt, durchaus Ähnlichkeiten mit der Rock-Göre hat. Durch die Gitterstäbe eines Gefängnisses schenkt das Aufsichtspersonal nicht nur Wasser aus. Neukirch ist seit vielen Jahren ein Fasnachtsmagnet auf dem Land.

Sultan Mustafi und Abd-al-Qadir, Geldgeber aus Arabien

Aus Arabien kommend sind Sultan Mustafi und Abd-al-Qadir als Investoren auf Einkaufstour im Oberthurgau. Und machen mit Hühnern vom Lande Bekanntschaft. Neben Konfetti stopfen diese auch haufenweise Bettfedern in die Kostüme der Ballbesucher.