Altnauer Schulhauserweiterung nimmt an der Urne die erste Hürde Die Stimmbürger sagen klar Ja zum Planungskredit in der Höhe von 180 000 Franken.

Im Süden des bestehenden Gebäudes soll der Neubau entstehen. (Bild: Martina Eggenberger)

Eine wichtige Abstimmung ohne vorgängige Diskussion, das hat es in Altnau noch nicht gegeben. Insofern war man gespannt auf das Resultat der gestrigen Abstimmung zum Planungskredit in der Höhe von 180 000 Franken für den Erweiterungsbau der Primarschule.

Die gute Nachricht zuerst: Die Vorlage kam mit einem Ja-Anteil von rund 86 Prozent klar durch, das Begehren scheint im Grundsatz also unbestritten. 252 Stimmbürger legten ein Ja in die Urne, lediglich 41 sagten Nein.

Zwei neue Schulzimmer ab Sommer 2023

Allerdings war die Stimmbeteiligung mit rund 21 Prozent in Anbetracht der Wichtigkeit des Entscheids überraschend tief. Von den 1457 Stimmbürgern nahmen nur 309 an der Abstimmung teil. Der Behörde darf das egal sein. Sie kann nun den sportlichen Zeitplan zur Erstellung eines Erweiterungsbaus bis zu Beginn des Schuljahres 2023 im ersten Schritt weiter verfolgen. Spätestens im Sommer in drei Jahren platzen die bestehenden Schulbauten nämlich aufgrund der stetig steigenden Schülerzahlen aus allen Nähten. Der geplante Neubau im Süden des Schulhauses dürfte rund 2,5 Millionen Franken kosten und Platz für zwei Schulzimmer mit Gruppenräumen und einen Mehrzweckraum bieten.

Eigentlich wollte die Behörde den Planungskredit an der Gemeindeversammlung im Mai vorlegen. Coronabedingt musste der Entscheid an die Urne verlegt werden. Klar angenommen wurde die Rechnung 2019 mit einem Plus von 588 738 Franken. Der Ja-Anteil lag bei dieser bei über 95 Prozent.

Klare Sache bei Gemeinde und Sek Die Rechnungen der politischen Gemeinde Altnau und der Sekundarschulgemeinde Altnau wurden am Sonntag ebenfalls genehmigt. Bei der Sek sagten 893 Stimmbürger Ja und 67 Nein. Der hohe Ertragsüberschuss von 670000 Franken wird zu einem grossen Teil als Rechnungsabgrenzung zur Verbuchung des Finanzausgleichs verwendet. Bei der Gemeinde gab es bei der Gewinnverwendung der Rechnung einen etwas höheren Nein-Anteil. Doch die 550000 Franken Einlage in den «Kronen»-Erneuerungsfonds sind gesichert (245 zu 50). Die Rechnung kam mit 279 Ja zu 17 Nein klar durch.