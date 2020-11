Altnauer sagen Ja zum neuen Restaurant am Hafen

Die Krone soll wieder glänzen: Altnau steht vor einem zukunftsweisenden Entscheid über das Hafenareal und die Gastronomie

Die Gemeinde Altnau möchte das in die Jahre gekommene Gasthaus am See sanieren und daneben ein Restaurant bauen. Auch die Hafenpromenade soll aufgewertet werden. Die Gemeindeversammlung entscheidet am 26. November über 6,65 Millionen Franken.