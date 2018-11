Altnauer haben künftig etwas mehr im Portemonnaie

Auch die finanzielle Lage der Primarschulgemeinde Altnau hat sich entspannt. «Wir hoffen Ende 2019 schuldenfrei zu sein», sagte Schulpfleger Andreas Meyer an der Versammlung. Er konnte den 75 Stimmberechtigten für nächstes Jahr ein positives Budget präsentieren. Gerechnet wird mit einem Gewinn von rund 59000 Franken bei einem Steuerfuss von 62 Prozentpunkten. Die Versammlung genehmigte dieses einstimmig. Präsident Harry Lüthi-Gantenbein kündigte an, dass der neue Kindergarten in der Raiffeisen-Überbauung am 7. Januar definitiv bezogen wird. Es gab einige Verzögerungen. Neugierige könnten beim Adventsfenster am 3. Dezember den Kindergarten anschauen.