Altnau «Man spürt überall Fröhlichkeit»: 800 begeisterte Fasnächtlerinnen und Fasnächtler ziehen durch die Seegemeinde - Altnau versinkt in der Konfettiwolke Am Wochenende setzt sich der Altnauer Fasnachtsumzug wieder in Bewegung. Zahlreiche Leute sind zugegen, manche kommen von weit her. Sie sind alle begeistert. Die Verkleidungen sind bunt und reichen von Wikingern bis hin zu Erdbeeren.

Buntes Treiben am Fasnachtsumzug. Hana Mauder

Ein Knall um 15.03 Uhr. Schon ertönt der erste Paukenschlag, und zu den Klängen der Guggemusik Gasse Schränzer aus Kreuzlingen setzt sich der Umzug in Bewegung. Fast ganz Altnau ist auf den Beinen. «Der Dorfverein hat recht kurzfristig beschlossen, den Trübsinn auszutreiben und dem Winter zu trotzen», sagt OK-Mitglied Moni Brauchli. «Feel free again» lautet das Motto, freie Kostümwahl mit Spassfaktor

Einige sind Wikinger

«Wir haben uns erst gestern entschlossen als Wikinger mitzumachen», sagt Susanne Braun. Als furchterregende Freibeuter mit stilechtem Schiff brechen sie und die «Crew» zur Kapernfahrt durchs Dorf auf. Wenige Schritte weiter sorgt der Wagen vom «STV Olympia» für Stimmung. «Wir mussten improvisieren», sagt Andrea Meyer im Namen des Turnvereins Altnau. Auf dem Wagen der Spielgruppe «Luftibus» fliegen Konfettis, der «Circle»-Wagen leuchtet in bunten Farben, «Globi uf de Alp» der Jungschar Focus entlockt den Zuschauern ein Schmunzeln und ein Fasnachtsmobil voller Engel biegt um die Ecke.

Die Familie Zinser. Hana Mauder

Am Strassenrand platzt die Menge aus allen Nähten. Julia Zinser im Erdbeerkostüm ist begeistert:

«Wir sind extra aus Romanshorn gekommen.»

Sohn Maximilian als Schäfchen verkleidet und Ehemann Tobias im Ganzkörper-Outfit schauen gespannt zu. «Nach all dieser Zeit ist es herrlich, so viele Leute zu sehen. Trotzdem sind wir froh, dass der Anlass im Freien stattfindet.» Der Tross aus zehn Wagen und zahlreichen Gruppen zieht mit Pauken und Trompeten durchs Dorf zur Altinova. Ziel ist der Platz unter den Glasdächern der Sek, wo der Dorfverein Brot, Wienerli sowie Punsch an die Masken verteilt und eine Festwirtschaft führt. «Es sind rund 800 Fasnächtler unterwegs», sagt Brauchli vom OK.

Die erste Fasnacht seit langem

Michi und Meli Braun. Hana Mauder

Stimmung herrscht auf Schritt und Tritt. «Das ist unsere erste Fasnacht seit zwei Jahren», sagen Michi und Meli Braun in ihren knallbunten Masken. Josy Bär wippt als grosser Fan der Gassen Schränzer fleissig im Takt. Dominique Paris aus Scherzingen sagt:

«Man spürt überall Fröhlichkeit, und die tut von Herzen gut.»