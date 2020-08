Alte Militärfahrzeuge steuern am Samstag Kreuzlingen an Das Museum im Zeughaus Schaffhausen präsentiert auf dem Boulevard einen Teil seiner Sammlung.

Ein Saurer M 6 mit Kanone. Bild: PD

(red) Das Museum im Zeughaus stellt am Standort Neuhausen über 70 Motorfahrzeuge verschiedener Epochen, von den 30er-Jahren bis in die 80er-Jahre, darunter 16 Panzer, alle betriebsbereit, aus. Diese Fahrzeuge stammen ausnahmslos aus dem Fundus der Schweizer Armee und präsentieren in ihrer Zusammensetzung einen guten Überblick über die Motorisierung der Armee während mehr als eines halben Jahrhunderts.

Die Fahrzeuge können alle in ihrem Originalzustand besichtigt werden. Das Museum im Zeughaus hat sich zum Ziel gesetzt, die Fahrzeuge nicht nur auszustellen, sondern auch in fahrbarem Zustand zu erhalten. Schliesslich ist Technikgeschichte nie so gut greif- und erlebbar, wie wenn sie lebt und funktioniert.

Wer will, kann eine Runde mitfahren

Um diese Technik, die zu grossen Teilen mit Fahrzeugen von Saurer, Berna und FBW Schweizer Technikgeschichte ist, zu präsentieren und zu bewegen, führt das Museum einen Korso durch. Dieses Jahr geht die Reise am 8. August nach Kreuzlingen. Vertreter des Museums fahren mit 45 historischen Radfahrzeugen um 8 Uhr in Neuhausen beim Museum am Rheinfall auf dem SIG-Areal ab, fahren via Schaffhauser Rheinbrücke nach Feuerthalen, dann über Schlatt und die Umfahrung Diessenhofen via Wagenhausen, dann Stein am Rhein, Mammern, Steckborn, Ermatingen, Tägerwilen nach Kreuzlingen und werden dort um 9.30 Uhr eintreffen.

In Kreuzlingen werden die Fahrzeuge auf dem Boulevard parkiert und können von 10.30 Uhr bis 15.00 Uhr von der Bevölkerung besichtigt werden. Für Interessierte werden Rundfahrten mit zwei Militäroldtimern angeboten.