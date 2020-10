Als erste Stadt im Thurgau bekommt Weinfelden den TKB-Fitnesspark - die Bauarbeiten haben begonnen Die TKB sponsort zu ihrem Jubiläum in Weinfelden einen Fitnesspark. Es ist einer von fünf, die im ganzen Thurgau entstehen sollen. Doch die Weinfelder sind die schnellsten. Sie erhalten als erste den neuen Fitnesspark. Der Spatenstich ist kürzlich erfolgt.

Spatenstich für den ersten Fitnesspark der TKB. Marcel Keller, Leiter der TKB-Filiale in Weinfelden, und der Weinfelder Stadtrat Valentin Hasler freuen sich auf das gemeinsame Bauprojekt. Bild: PD

(red) Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) realisiert in ihrem Jubiläumsjahr in jedem der fünf Thurgauer Bezirke einen Fitnesspark. Weinfelden geht voran und kann als erste Gemeinde den Park realisieren. Die Fitnessparks entstehen in Zusammenarbeit mit den Standortgemeinden und ermöglichen ein vielseitiges Training unter freiem Himmel. Sie können kostenlos und unabhängig vom Stand der körperlichen Fitness genutzt werden, schreibt die Bank in einer Medienmitteilung.

Auf der Güttingersreuti haben die Bauarbeiten kürzlich begonnen. Die erste Bauetappe dauert bis Ende Oktober. Die zweite Bauetappe beginnt Mitte Februar 2021. Die Eröffnung ist im März 2021 geplant. Die Stadt war bei der Planung involviert, stellt das Land zur Verfügung und übernimmt den Unterhalt.

Auch Schulen und Sportvereine waren eingeladen, ihre Bedürfnisse einzubringen. «Wir freuen uns, dass wir als erste Gemeinde einen Fitnesspark umsetzen und eröffnen können. Damit schaffen wir in Weinfelden ein weiteres Bewegungsangebot für verschiedene Altersgruppen», sagt Stadtrat Valentin Hasler.