Als der FC St.Gallen 5:1 gegen GC gewann: Stahlberger weckt im Amriswiler Publikum Jugenderinnerungen Manuel Stahlberger trat im ausverkauften Kulturforum auf – und unterhielt das Publikum mit verschwommenen Fotos und einem ganz speziellen Lied.

Manuel Stahlberger unterhält die Konzertbesucher im Kulturforum Amriswil bestens. Bild: Manuel Nagel

Eigentlich ist es ja Kleinkunst, zu der man Manuel Stahlberger mit seinem Programm zählt. Aber wenn er dem Publikum drei oder vier Dutzend verschwommene Bilder vorsetzen kann, auf denen man ausser diffusen Farbwolken nichts erkennt, und das Publikum dennoch mit jedem Bild mehr und mehr zu lachen beginnt, dann ist das wahrlich grosse Kunst.

Die verschwommenen Fotos sollten Stahlbergers Sicht auf die Welt zeigen, wie er sie in seiner Jugend wahrgenommen hatte, als er noch eine dicke Brille getragen hatte – oder besser gesagt, als er sie eben nicht getragen hatte. Die Ferien in Italien: irgendetwas Rotes mit schwarzen Flecken. Der Spaziergang im Wald: undefinierbar grün – aber es hätte auch genauso eines der Urlaubsbilder sein können. Für die 50 Besucher im Kulturforum waren jedoch nicht die Bilder auf der Leinwand wichtig, sondern die Bilder in ihren Köpfen, die Stahlberger mit seinen nüchternen und fast ohne Mimik vorgetragenen Kommentaren dazu erzeugte. Und man fragte sich, wie der Mann dabei ernst bleiben kann, wo doch der ganze Saal lacht.

Ein Fussballspiel minutiös vorgesungen

Ernst wurde Manuel Stahlberger doch noch am Ende seines Programms, als er sich bei den Veranstaltern des Kulturforums bedankte, dass sie «das durchziehen» würden und er so seinen Beruf weiterhin ausüben könne. Doch dann drückte wieder der Kabarettist durch. Stahlberger sagte, es sei für ihn ganz etwas Neues, dass seine Auftritte ausverkauft seien, während er sich ans Publikum wandte und sagte:

«Danke, dass ihr euch dieser Gefahr ausgesetzt habt.»

Stahlbergers Erinnerungsfotos aus seiner Kindheit mochten zwar diffus sein, umso klarer waren dafür die Bilder des ehemaligen Stadtrats Dean Kradolfer in dessen Kopf. Als Stahlberger das Lied «S erscht Mol» vortrug, in dem er seinen ersten Besuch im Stadion Espenmoos im März 1983 und das Spiel des FC St.Gallen gegen die Grasshoppers minutiös beschreibt, dachte Kradolfer an sein altes Panini-Album, wie er nach dem Konzert verriet. «Als ich all die Namen der Fussballer hörte, hatte ich wieder deren Fotos von den Tschuttibildli vor Augen.» Am liebsten würde er nun bei seinen Eltern auf dem Estrich nachschauen, ob irgendwo dort das Album noch herumliege.

Der FC St. Gallen im Panini-Album aus dem Jahr 1983. Beat Rietmann und Manfred Braschler waren offensichtlich die Lieblingsspieler des Autors, der damals siebenjährig und auch Fan des FCSG war. Bild: Manuel Nagel

Die Grasshoppers im Panini-Album aus dem Jahr 1983. Bild: Manuel Nagel

Auch bei Stahlberger weckt das Lied grosse Emotionen. «Ich mag den Song und trage ihn sehr gerne vor», verriet er, selbst wenn er den FC St.Gallen nicht mehr so häufig sehe – «und im Moment ja sowieso nicht.»