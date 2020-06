Alles unter Dach und Fach in der Primarschule Lauchetal

Roland Friedl will das Präsidium

Roland Friedl, offizieller Kandidat für das Schulpräsidium. (Bild: Mario Testa)

Die Versammlung der Primarschulgemeinde Lauchetal findet am 12. August, um 20 Uhr in der Turnhalle in Affeltrangen statt. Für das Amt der zurücktretenden Präsidentin Conny Strässle kandidiert Roland Friedl. Er ist Kommunikationsfachmann und lebt mit seiner Familie in Buch bei Märwil. «Ich wohne nun seit 30 Jahren hier und hatte nie ein öffentliches Amt inne», sagt Friedl auf Anfrage. «Ich finde, es ist für mich nun an der Zeit, etwas zurückzugeben. Und da meine beiden Kinder nicht mehr schulpflichtig sind, besteht für mich auch kein Interessenkonflikt mehr.» Weitere Kandidaturen sind auch an der Versammlung noch möglich. Nebst der Präsidiums-Ersatzwahl bestimmen die Schulbürger an diesem Abend auch über die Abrechnung des Schulhausanbaus in Affeltrangen sowie die Rechnung 2019 der Primarschulgemeinde.