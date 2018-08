Im Mai 2014 rammte Jan Ullrich an einer Kreuzung bei Mattwil mit seinem Audi Quattro ein Auto, das am Stoppschild wartete. Danach prallte sein Wagen frontal in ein entgegenkommendes Auto. Zwei Frauen wurden verletzt. Der ehemalige Tour-de-France-Sieger war betrunken und fuhr viel zu schnell. Staatsanwaltschaft und Ullrich einigten sich Mitte 2015 auf ein abgekürztes Verfahren. Doch das Bezirksgericht Weinfelden wies den Urteilsvorschlag zurück und verlangte eine nochmalige Untersuchung. Mitte September letzten Jahres war die neue Verhandlung. Ullrich wurde zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 21 Monaten bei einer Probezeit von vier Jahren verurteilt. Dazu kommt eine Busse von 10000 Franken. Ullrich wohnte bis Anfang 2017 in Scherzingen.Dann zog die Familie nach Mallorca. Ullrichs Frau lebt inzwischen mit den Kindern wieder in Deutschland. (san)