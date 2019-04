Alles grün auf dem Boulevard in Kreuzlingen Unter dem Motto «Blüten, Farben und Düfte» findet am 27. April der vierte Gartentag in Kreuzlingen statt.

Impression vom Gartentag 2018 auf dem Boulevard in Kreuzlingen. (Bild: Reto Martin)

(red) Mittlerweile hat sich der Kreuzlinger Gartentag etabliert: Kontinuierlich verzeichnet das OK-Team mehr Anmeldungen – in diesem Jahr nehmen insgesamt 50 Aussteller der grünen Branche und Detaillisten daran teil. Auch in diesem Jahr sei der Branchenverband JardinSuisse Thurgau vertreten, heisst es in einer Mitteilung der Stadt Kreuzlingen.

Dessen Präsident Viktor Gschwend, Stadtpräsident Thomas Niederberger, Michael Stahl, Stadtschreiber und OK-Präsident des Gartentags, werden den Event am 27. April um 10 Uhr auf der Bühne zwischen der Blue American Bar und der Credit Suisse offiziell eröffnen. Für die musikalische Umrahmung sorgt eine Formation der Jugendmusik Kreuzlingen.

Kreuzlinger Gastronomen kochen nach dem Motto

Ebenfalls auf der Bühne findet erstmals ein Showkochen statt. Namhafte Köche aus der Kreuzlinger Gastronomie-Szene haben sich bereit erklärt, in der Open-Air-Küche zum Motto «Blüten, Farben und Düfte» kulinarische Leckerbissen zuzubereiten. Dabei kommen Grill, Wok und Teppanyaki in der Outdoor-Küche zum Einsatz. Diese stellt die Firma Grillkonzepte unentgeltlich zur Verfügung.

Damit die Besucher die Zubereitung mitverfolgen können, moderiert Patrick Eich, Programmchef des Kreuzlinger Fernsehens, die Kochshow. Dafür angemeldet haben sich Peter Günter, Restaurant Seegarten; Matias Bolliger, Restaurant Schloss Seeburg; Fabrizio Ribezzi, Caffè Bar Sorriso; Marcel Siegwart und Marcel Dettmer, Restaurant Park 5. Die kulinarischen Leckerbissen können selbstverständlich probiert werden. Eine Vielzahl von Verpflegungsmöglichkeiten lassen sich an diversen Markständen und in den Restaurants am Boulevard finden.

Neu ist der Gartenflohmarkt an der Schützenstrasse. Zu kaufen gibt es Blumentöpfe, Gartenutensilien und Accessoires für Garten und Balkon.