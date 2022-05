Kunst «Alles fühlt sich richtig an, so wie es klingt»: Tonkünstler lockt Personal des Brüggli in Romanshorn aus der Reserve Was geschieht, wenn plötzlich ein Überraschungsgast auftaucht und während einer Woche mit musikalischen Mitteln ins soziale System eines Unternehmens eingreift? Welche Fragen werden aufgeworfen, welche Begegnungen ermöglicht, welche Prozesse ausgelöst? Ein soziales Experiment mit überraschenden Ergebnissen.

Roman Rutishauser war eine Woche zu Gast im Brüggli. Bild: Frosan von Gunten

«Der neue Mitbewohner wird am Sonntagabend einziehen. Sein Gepäck bringt er schon am Freitagabend und stellt es auf dem Car-Parkplatz ab», teilt Anita Pintarelli der Belegschaft des Sozialunternehmens Brüggli mit, während sie einen bunten Strauss voller Fragezeichen auf den Tisch stellt. Mehr will die stellvertretende Geschäftsleiterin nicht verraten. Einzig, dass sich die Fragezeichen im Laufe der Woche auflösen würden. Kein Wunder, geht das allgemeine Rätselraten sofort los, suchen die Mitarbeitenden nach einem Informationsleck und werweissen, wer und was sich wohl hinter dieser ungewöhnlichen Ankündigung verbergen könnte.

«Er ist da», heisst es in der vielsagenden Whatsapp-Nachricht, die Anita Pintarelli am Freitagabend kurz nach 18 Uhr erhält. Mit «Er» ist wohl der neue Mitbewohner gemeint. Oder doch eher sein ungewöhnlich umfangreiches «Gepäck»? Im Unterschied zu anderen Neuzuzügern scheint er nicht mit Koffern, sondern einem ganzen Container voller Material einzuziehen. Womöglich ein Messie, dem das vorgesehene Zimmer 49 auf der ersten Etage zu klein ist. Oder ein Weltenbummler, der hier für ein paar Nächte absteigt, bevor er sich wieder auf den Weg macht und weiterzieht.

Schramm, der Tontainer

Sonntagabend. Die Bewohnerinnen und Bewohner kehren aus dem Wochenende zurück und stolpern auf dem Campus-Parkplatz über einen tonnenschweren, rostigen Koloss mit Altersflecken, einen 12 Meter langen Schiffscontainer mit grünem Anstrich, der direkt an den Gestaden des Brüggli gestrandet ist. Aufschrift:

«Schramm, der Tontainer».

Eine Treppe führt in die Klangwelt des Tontainers. Bild: Frosan von Gunten

Die Türe ist offen, das Licht an, Piano-Klänge dringen nach aussen. Ein junger Mann fühlt sich von der Atmosphäre angezogen, verschiebt seinen Leseplatz von der Terrasse nach unten. Unter der grünen Laterne beim Eingang sucht er Nähe, ohne dem Rätsel zu nahe zu kommen. Eine junge Frau wagt einen Schritt hinein in das mobile Klangkabinett mit alten Orgelpfeifen, einer roten Giesskanne mit Pingpongbällen und einem schwebenden Flügel. Sofort kommt sie ins Gespräch mit Roman Rutishauser (61), dem neuen Mitbewohner.

Montagmorgen. «Die erste Überraschung scheint mehr als gelungen», sagt Anita Pintarelli, die Gastgeberin des neuen Mitbewohners, der hier eine Woche lang arbeitet, spielt, wohnt und lebt, 24 Stunden pro Tag. Bei seinem Einzug bekommt der musikalische Installateur einen Passepartout, der Zugang zu allen Räumen verschafft. Und eine Carte blanche. Ein spezielles Pflichtenheft gibt es nicht. Einfach da sein und sich auf alles, was entsteht, einlassen. Als willkommene Zerstreuung und Inspiration im durchstrukturierten Alltag.

Was wohl in den nächsten Tagen alles geschehen mag, wenn ein Überraschungsgast mit musikalischen Mitteln ins Brüggli-System eingreift? Welche Fragen werden aufgeworfen werden, welche Begegnungen ausgelöst, welche Prozesse initiiert? Ein soziales Experiment mit offenem Verlauf und Ausgang.

Selbstversuch am Tasteninstrument. Bild: Frosan von Gunten

Ein Seelenverwandter steht an der Tür

Montagabend, 20.30 Uhr. Nach einem langen Tag macht Roman Rutishauser im Container gerade das Licht aus, als es nochmals an die Stahltüre klopft. Ein junger Mann steht vor der Tür und bittet um Einlass. Im Gespräch entpuppt er sich schnell als Seelenverwandter. Ein leidenschaftlicher Geräuschesammler, der mit «riesigen» Ohren durchs Leben geht, Klänge auf seinem Handy aufzeichnet und für die Entwicklung eines Games zugänglich macht: das Knacken einer Türfalle, das Aufeinandertreffen zweier Teelöffel beim Frühstücksbuffet oder das Geräusch eines defekten Staubsaugers, der an das dröhnende Starten eines Flugzeugs erinnert.

Besucher können mit einem Hammer dem Tontainer Klänge entlocken. Bild: Frosan von Gunten

Dienstagmorgen, strömender Regen. Auf dem Latrinenweg ist längst durchgesickert, dass sich hinter den Stahlwänden des Containers eine geheimnisvolle, märchenhafte Welt verbirgt. Immer wieder tauchen Neugierige auf, die den Tontainer zum Klingen bringen. Heute Morgen ist Katja Wohlwend, Praktikantin im Bereich Kommunikation & Kultur, zu Besuch, um sich im Selbstversuch ein Bild zu machen und ihre Eindrücke zu beschreiben.

Sie entlockt dem «eisernen Vorhang» Töne, bringt das «Meer» zum Rauschen und ist ganz fasziniert davon, dass es kein Richtig oder Falsch gibt, keine Gebrauchsanleitung, kein Schema F, nach dem sie vorgehen müsste: «Alles fühlt sich richtig an, so wie es klingt.»

Den richtigen Ton finden

Mittwochmittag, beim Empfang des Campus-Gebäudes. «Was für einen Wunsch haben Sie? Einen grossen, einen kleinen oder gar einen unmöglichen?», fragt Roman Rutishauser den jungen Mann, der auf der Suche ist nach der schrillen Klingel, die bis gestern im Befehlston nach schnellen Antworten verlangt. Seit neustem können eintretende Besucherinnen und Besucher dank dem temporären Mitbewohner ihrem Anliegen einen angemessenen Klang verleihen.

Der Ad-hoc-Pförtner verweist auf drei Klangschalen in verschiedenen Grössen: ein warmer, sonorer Klang für grosse Wünsche; ein heller, lichter für kleine; und ein unbeholfener für unmögliche Wünsche. Eintretende müssen sich plötzlich Gedanken machen über die Tragweite ihres Anliegens, und die Mitarbeitenden können sich, je nach Signal, darauf einstellen. Der Anfang einer neuen Achtsamkeit?

Es gibt sogar einen schwebenden Flügel im Tontainer. Bild: Katja Wohlwend

Donnerstagnachmittag. Zwanzig Djembss sonnen sich an der frischen Luft. Instrumente entfliehen dem Musikzimmer und positionieren sich neuerdings auf den Gängen. Tasten, die im Essraum bis vor kurzem noch geklemmt haben, bekommen Flügel. Und im Tontainer taucht zum wiederholten Male der Geräuschesammler auf. Gerne möchte er seine Sammlung erweitern. «Der Container gehört dir», sagt Roman Rutishauser und überlässt ihm das Feld.

Eine Stunde lang experimentiert der junge Mann mit verschiedenen Klangelementen, nimmt sie wahr, zeichnet sie auf. Unheimliche, sphärische und unerhörte Klänge entstehen. Mit einem weichen Schläger bringt er die Containerwand zum Vibrieren, bis es nach einem alten Piratenschiff klingt, das aus vollen Rohren schiesst.

Die Menschen vertrauen ihm Persönliches und Privates an

Roman Rutishauser erweist sich als unvoreingenommener Gast, der ab dem ersten Moment in absoluter Offenheit akzeptiert und aufgenommen wird, als ob er schon immer da gewesen wäre. Persönliches und Privates wird ihm anvertraut und zugemutet. Von Mensch zu Mensch. Ohne formelle Funktion ist er doch weder Sozialarbeiter noch Therapeut, sondern Wegbereiter, Luntenleger und Türöffner zu fremden Welten. Losgelöst von Erwartungen, Vorgaben und Strukturen. Nichts muss sein, alles kann werden.

Pingpong-Bälle laden zum Experimentieren ein. Bild: Frosan von Gunten

Mit musikalischen Mitteln werden Muster aufgeweicht, Routinen durchbrochen, verborgene Potenziale freigelegt, vertieft oder neu beleuchtet. Und so geschehen wundersame Dinge. Der Gärtner outet sich als heimlicher Schlagzeuger. Ein Bewohner, der normalerweise kaum aus dem Zimmer zu locken ist, setzt sich erstmals ans Klavier. Eine Frau mimt im Treppenhaus eine Flötenspielerin und summt aus dem Stegreif mit, als Roman Rutishauser die Akustik einer Ecke testet. Die eine bringt ihre Gitarre mit, der andere Röhrenteile, alle stolz darauf, etwas beitragen zu können. Und als die Brüggli-Geschäftsleitung zu Besuch kommt, inspiriert er diese mit einer künstlerischen Verbindung vom Haupthaus zum Campus.

Warum bleibt er nicht noch ein paar Monate?

Die ungewöhnlichsten Instrumente finden sich im Tontainer. Bild: Frosan von Gunten

Freitagnachmittag. Das Experiment neigt sich dem Ende entgegen. «Die Aktion war ein voller Erfolg», sagt Katharina Nef.

«Schade, bleibt er nicht noch ein paar Monate.»

Bei der Leiterin Wohnen laufen Fäden und Geschichten zusammen, sie sieht, wer rein und raus geht, und bekommt mit, welche Stimmung herrscht. Die Anwesenheit des Überraschungsgastes habe viele berührt und aus den Reserven gelockt. Roman Rutishauser habe das Talent, jede Person abzuholen und auf sie einzugehen. Viele seien entspannt und mit einem Strahlen im Gesicht aus dem Container zurückgekommen. Experiment gelungen.