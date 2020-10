Alfred Dorfer nimmt einen zweiten Anlauf: Der Kabarettist tritt in Weinfelden auf

Ein Programmpunkt mehr

Die neue Saison von Theater Konzerte Weinfelden beginnt am 1. November und dauert bis am 14. April 2021. Sie beinhaltet vier Konzerte und fünf Bühnenprogramme – ein Programmpunkt mehr als im Vorjahr. Die Konzerte finden im Rathaussaal in Weinfelden statt, die Bühnenprogramme im Thurgauerhof.