Das Angebot eines Amriswilers ist derzeit aktueller und gefragter denn je Der Amriswiler Vincenzo Zinnà verbindet Schüler mit Nachhilfelehrern über die Onlineplattform «Learneasy24».

Vincenzo Zinnà sitzt in seinem Büro in Amriswil. Seine Lernplattform über das Internet entwickelt er laufend weiter. (Bild: Reto Martin)

Als Vincenzo Zinnà vor rund einem halben Jahr Learneasy24 gründete, dachte er nicht, dass im Frühjahr 2020 sein Angebot gefragter denn je sein wird. Auf seiner Online-Plattform bringt er Nachhilfelehrer und Schüler zusammen. Bei den aktuellen Schulschliessungen ist das eine willkommene Hilfe für Hausaufgaben und zur Vorbereitung auf Prüfungen.

Zinnà, selbst Vater von zwei erwachsenen Kindern, sagt:

«Jeder lernt anders. Schulen werden diesem Bedarf nach verschiedenen Vorgehensweisen leider nicht immer gerecht – können sie gar nicht.»

Lehrer hätten die Zeit nicht, sich mit jedem Schüler einzeln hinzusetzen und auf deren individuelle Wünsche einzugehen. Dafür brauche es Nachhilfeunterricht. Kindern müsse bei Hausaufgaben oder beim Lernen für Prüfungen immer wieder unter die Arme gegriffen werden.

Der 55-jährige Amriswiler gründete deshalb Learneasy24. Mittlerweile ist die Website in fünf Sprachen übersetzt und es werden Unterrichtsstunden in diversen akademischen Fächern angeboten: Mathe, Biologie und Chemie. Auch Dutzende von Sprachen stehen zur Auswahl.

Zinnà sucht schlauste und sympathischste Köpfe raus

Der Schweizer mit italienischen Wurzeln hatte es selber nie schwer in der Schule. «Ich war ein Ausnahmefall und habe selten extra Unterstützung gebraucht», sagt Zinnà. Aber er kannte viele Kinder, die nicht alleine zurechtkamen. Daher habe er sich mit etwa 13 Jahren entschieden, Nachhilfeunterricht anzubieten.

«Ich hatte das Gefühl, ich kann Kompliziertes einfach erklären.»

Er würde sofort spüren, was ein Kind – oder ein Kollege gleichen Alters – versteht und was nicht – und seinen Ansatz entsprechend anpassen.

Dieses Können versucht er, den Lehrern auf Learneasy24 beizubringen. «Sie müssen sich in die Köpfe der Schüler hineindenken», sagt Zinnà. «Nur so können sie vernünftig unterrichten.» Er würde alle Kandidaten im Voraus via Skype interviewen und die schlausten, sympathischsten Köpfe raussuchen. Sind sie einmal durch die erste Ausscheidungsrunde gekommen, kriegen die Lehrer nach jeder fünften Stunde eine Bewertung von ihren Schülern – von eins bis fünf. Kommen sie im Durchschnitt auf unter vier Punkte, wird ihr Profil von der Seite entfernt. Denn bei Learneasy24 ist der Kunde König. Zinnà sagt:

«Sind die Schüler nicht zufrieden,

bin ich nicht zufrieden.»

Der Sinn der Plattform sei es, ihnen etwas zu bieten, das sie sonst nirgends kriegen – zumindest nicht in dieser Qualität: Stunden, die ihren Bedürfnisse und Fähigkeiten angepasst sind. Zinnàs Credo ist «Qualität mit Emotionen und Spass» anzubieten.

Eine gewisse Freiheit haben die Lehrer trotzdem. Sie können sich ihre 50-minutige Unterrichtseinheiten selber einrichten und entscheiden, wie viel sie dafür berechnen. Abgezogen werden ihnen zu Beginn 25 Prozent – bis sie 100 Einheiten geleistet haben. Danach 23 Prozent bis zu 200, 21 Prozent bis zu 350 Lektionen und schliesslich 18 Prozent. Auch bestimmen die Lehrer, welche Fächer sie unterrichten. «Ich bin eigentlich für alles offen», sagt Vincenzo Zinnà. Er sei überzeugt, dass man fast alles auf diese Weise lehren und lernen kann.