Aktion gegen die Schwellenangst: In Kradolf-Schönenberg treffen Einwohner auf Künstler Der Gemeinderat möchte den persönlichen Kontakt zwischen Kunstschaffenden und Einwohnern fördern. Am 21./22. September stehen daher die Ateliers und Werkstätten offen. Georg Stelzner

Gemeinderat Max Staub im Atelier der Hobby-Keramikerin Gaby Schweizer. (Bild: Georg Stelzner)

In der Gemeinde Kradolf-Schönenberg gibt es auffallend viele Einwohner, die sich beruflich oder hobbymässig künstlerisch betätigen. Viele tun dies im Verborgenen, ohne allzu grosse Publizität. Gemeinderat Max Staub, verantwortlich für das Ressort Kultur, Sport und Vereine findet das schade. Er hat deshalb beschlossen, einen Rahmen zu schaffen, in dem sich Kunstschaffende und Bewohner persönlich kennen lernen können.

«Neu ist die Idee nicht», sagt Staub unter Hinweis auf die Kulturnacht, die 2016 stattgefunden hat. Der Anlass sei damals positiv aufgenommen werden. Diesmal solle die Veranstaltung aber auf zwei Tage erweitert und auf eine professionellere Ebene gestellt werden. Erstmals kommt es laut Staub auch zu einer Zusammenarbeit mit dem «Kulthurpool Aach-Sitter-Thur».

Persönliche Anwesenheit ist eine Bedingung

An der Aktion können sich alle Personen beteiligen, die gestalterisch tätig sind. Sie müssen nicht zwingend in der Gemeinde wohnen, sollten aber ihr Atelier in einem der vier Dörfer haben. Der Bezug zu Kradolf-Schönenberg sei bei diesem Anlass ein wich- tiger Faktor, betont Staub. «Wir legen auch Wert darauf, dass die Kunstschaffenden während der ‹Tage des offenen Ateliers› anwesend sind», führt der Gemeinderat aus. Als Ziel nennt er die Zahl von 15 Teilnehmern.

Erneut zum Mitmachen entschlossen hat sich Gaby Schweizer. «Es ist mir ein echtes Anliegen, ich beteilige mich gerne», erklärt die Hobby-Keramikerin aus Schönenberg. Seit der Kulturnacht sei die Hemmschwelle nicht mehr so hoch, doch gebe es immer noch Leute, die das Atelier lieber betreten, wenn bereits andere Besucher anwesend sind. Mit den beiden Tagen der offenen Tür könne man die Voraussetzungen schaffen, die Schwellenangst weiter zu verringern.

Unterstützung durch die Gemeinde

Obwohl der zeitliche und orga- nisatorische Aufwand für die Durchführung recht gross ist, plädiert Max Staub dafür, die Begegnung zwischen Kunstschaffenden und Einwohnern künftig regelmässig anzubieten. Er kann sich gut einen Zwei- oder Drei- Jahres-Turnus vorstellen.

Finanziell sollte der Anlass nach Einschätzung Staubs zu stemmen sein. Aktuell sei im Budget der politischen Gemeinde ein Unterstützungsbeitrag von 2000 Franken enthalten.