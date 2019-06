Akkordeonklänge für die Turnfestsiegerin und die anderen Kreuzlinger Erfolgssportler Im Garten des Sallmannschen Hauses empfing Stadträtin Dorena Raggenbass den Turnverein und die Gymnastikgruppe Kreuzlingen nach ihrer Rückkehr vom Eidgenössischen in Aarau am Sonntagnachmittag. Kurt Peter

Die Fahnen der städtischen Vereine beim Turnerempfang. (Bild: Kurt Peter)

«Herzlich willkommen zurück», sagte Dorena Raggenbass zu den Turnerinnen und Turnern anlässlich des offiziellen Empfangs. 65 Sportler und Sportlerinnen hatten am Eidgenössischen Turnfest in Aarau teilgenommen und «es ist immer spannend zu beobachten, wie es den Teilnehmenden ergangen ist», wie die Stadträtin anmerkte. Neben dem Wettkampf sei auch der gemütliche Teil eines solchen Anlasses wichtig, diene er doch zum kennenlernen und entspannen. Dorena Raggenbass bedankte sich bei allen, die auch im Hintergrund für das erfolgreiche Abschneiden der Kreuzlinger Sportlerinnen und Sportler beigetragen hätten.

Turnfestsiegerin Vivian Tiefenthaler (mitte) und Isabelle Wepfer, Präsidentin der Gymnastikgruppe (linke), wurden von Städträtin Dorena Raggenbass begrüsst. (Bild: Kurt Peter)

«Die Stadt ist stolz darauf, was Sie in Aarau geleistet haben und wir warten mit Freude, auf das was noch kommt». Für die Stadträtin war klar: «Es ist Teamarbeit, es ist der Einsatz vieler Beteiligter, alleine sind solche Erfolge nicht möglich». Die Gymnastikgruppe Kreuzlingen sei wieder einmal eine Sonderklasse für sich gewesen, konnte sie hinzufügen. Denn mit Vivian Tiefenthaler konnte eine Turnfestsiegerin im Garten des Sallmansschen Hauses begrüsst werden. Im Einzelwettkampf Gymnastik konnte die junge Kreuzlingerin überzeugen.

Korbballer verpassten knapp die Medaille

Der Turnverein Kreuzlingen war in Aarau zweimal im Einsatz. «Die Korbballer verpassten den Einzug ins Finale leider knapp und mussten sich auch im Spiel um den dritten Platz geschlagen geben», erklärte Turnvereinspräsident Roger Blumenthal. An den Wettkämpfen des vergangenen Wochenendes hätten sich 22 Turnerinnen und Turner beteiligt, mit Rang 75 sei Kreuzlingen punktgenau im Mittelfeld gelandet.

Der anschliessende Apéro wurde vom Handharmonikaclub Kreuzlingen, verstärkt durch das Konstanzer Akkordeon Ensemble, musikalisch umrahmt.