Die meisten der geplanten Bauarbeiten dieses Grossprojektes werden auf dem Areal der SBB durchgeführt. Die Schweizerischen Bundesbahnen stellen für diese Bauten wie etwa den Bushof oder die Velostation ihr Land zur Verfügung, wie sie am 9. Dezember mitteilten, und beteiligen sich ausserdem pauschal mit 300'000 Franken an den Kosten. Doch es kommen auch Kosten auf die Stadt Amriswil zu, denn die SBB verlangen künftig eine sogenannte Arealentschädigung für die Fläche, die für den Betrieb des Bushofs benötigt wird. Für diesen sind momentan 1047 Quadratmeter vorgesehen. Doch besonders hoch sind diese Kosten nicht: Pro Quadratmeter verlangen die SBB fünf Franken Arealentschädigung im Jahr, was sich somit in der Rechnung der Stadt Amriswil mit jährlich 5235 Franken zu Buche schlägt. Ein Novum, denn bis anhin hatten die Bundesbahnen ihren Bahnhofplatz, auf dem die Fahrzeuge von Autobus Oberthurgau verkehrten, kostenlos zur Verfügung gestellt. Doch die Stadt Amriswil schreibt, dass diese fünf Franken Jahresmiete pro Quadratmeter an anderen Orten schon seit langer Zeit gängige Praxis sei. (man)