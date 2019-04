Affeltranger Musikgesellschaft entführt in den Wilden Westen Affeltrangen Cowgirls, Sheriffs und Ganoven: Das Jahreskonzert der Musikgesellschaft hat das Publikum bestens unterhalten. Christoph Heer

Die Musikanten spielen im passenden Tenue. (Bild: Christoph Heer)

Die Pferde sind gesattelt, einsame Cowboys schlendern durch die Turnhalle, Falschspieler und Zeitungsverkäufer machen die Runde. Auf der Bühne sitzen Musikanten, eingekleidet nach dem Motto «Wild West». Die Zuschauer im prall gefüllten Saloon verfallen dem Goldrausch.

Aber Achtung, eine vierköpfige Banditengruppe schleicht umher, findet ein Portemonnaie und verschwindet wieder. Szenen eines garstigen Westernfilmes, mit dabei die Dalton-Gang, einige Sheriffs und natürlich die Musikgesellschaft Affeltrangen.

Unter der Leitung von David Hänsenberger – und zwischendurch von Vizedirigent Silvan Oertig – geht die musikalische Reise durch Steppe und Wüstensand.

«Toll, wie die Protagonisten das Motto ‹Wild West› umsetzen. Es sind dabei nicht nur die Liedkompositionen, auch ihre Kleider und die Sketcheinlagen gefallen mir wirklich gut.» Der Besucher, der mitten im Saal sitzt, sagt das, obwohl das Jahreskonzert noch nicht einmal in der Hälfte angekommen ist.

Mit «March Of The Day» und «Spirit: Stallion Of The Cimarron», eröffnet die Musikgesellschaft den musikalischen Reigen. Nach der «Amboss Polka» und «My Name Is Nobody» geht der Höhenflug weiter, bis er in «The Magnificient Seven» ein tadellos aufgeführtes Schlussbouquet erfährt. Schon klar, dass die zufriedenen Sheriffs im Publikum eine Zugabe wollen – und bekommen.

Etwas für die Lachmuskeln und den Hunger

Die Jungmusik darf ebenso wenig fehlen wie das Theater. Zu Lachen gibt es allerdings schon während des Konzertteils so einiges. In der Pause meint eine junge Dame, dass ihr das Konzert gut gefällt. «Es ist zwar nicht mein Geschmack.» Denn sie sei eigentlich wegen des lustigen Sketches und des Theaters «Farbigi Lüüge» gekommen.

Es gibt gute Gründe, ein Teil des Konzertes zu sein. So darf sich glücklich schätzen, wer in den Genuss eines Westernsteaks oder eines Longhornspiesses kommt.