Affeltrangen Zu wenig Mitsprachemöglichkeit: Zusatzrunde für die neue Gemeindeordnung Am Dienstagabend hat der Souverän an der Versammlung der politischen Gemeinde Affeltrangen ein Machtwort gesprochen. Sie weisen die Abstimmung über die neue Gemeindeordnung zurück. Der Gemeinderat muss nun über die Bücher.

Halbleere Ränge in der alten Turnhalle Affeltrangen: Nur 35 Stimmberechtigte beteiligen sich an der Versammlung. Bild: Mario Testa

Gleich zu Beginn der Gemeindeversammlung in Affeltrangen kommt es zur wegweisenden Abstimmung. Stimmbürger Beat Gurtner fordert, dass der Entscheid über die neue Gemeindeordnung von der Traktandenliste gestrichen wird. «Der Gemeinderat hat immer gesagt, es finde ein Orientierungsanlass zur Gemeindeordnung statt. Leider hat das aber nie stattgefunden, wegen Corona», sagt er. Andere Gemeinden hätten gezeigt, dass es trotz der speziellen Umstände möglich war, Informationsanlässe durchzuführen.

«So wurde der demokratische Prozess zur Schaffung eines solch wichtigen Dokuments nicht eingehalten.»

Das Fuder für die Gemeindeversammlung sei mit einer allfälligen, stundenlangen Debatte über die Gemeindeordnung überladen und deshalb fordere er die Streichung dieses Traktandums. Ein weiterer Votant schlägt in die gleiche Kerbe. «Das Vorgehen des Gemeinderats ist nicht korrekt. Ach in der jetzigen Fassung besteht noch einiges an Klärungsbedarf.» Am meisten stosse er sich an der Idee des Geschäftsleitungs-Modells für die Gemeinde.

Gemeindepräsidentin Ursula Klaus führt durch die Versammlung. Erstmals dabei ist die neue Gemeindeschreiberin Sandra Schneider. Bild: Mario Testa

Mit ihren Argumenten überzeugen die beiden Votanten die nur 35 anwesenden Stimmberechtigten. Ohne Gegenstimme bewilligen sie die Streichung des Traktandums zur Gemeindeordnung, die Mitglieder des Gemeinderats und drei Stimmberechtigte enthalten sich der Stimme.

Investitionen und Sanierungen für 450'000 Franken

Im weiteren Verlauf der Versammlung ergreifen erneut mehrere Personen das Wort. So kritisiert ein Stimmbürger, dass die Bushaltestellen andauernd umgebaut werden, was nur Steuergelder koste. «Die idealen bisherigen wurden entfernt, jetzt halten die Busse wieder mitten auf der Fahrbahn. Das wird zu Staus im Kreisel führen», sagt er. Aber da die neuen Bushaltestellen ja bereits gebaut seien, könne ja auch nichts mehr geändert werden und man müsse nun einfach bezahlen.

Einstimmig bewilligen die Anwesenden dann auch den Investitionsbeitrag in der Höhe von 76'500 Franken für dieses Projekt. Ebenso fast 240’000 Franken für die Sanierung der Kirchenmauer in Märwil, 70'000 Franken für die Fahrbahnsanierung der Haghofstrasse sowie die Sanierung des Einlenkers Kaltenbrunnen für 60'000 Franken.

Gemeinderat Glauco Schaub erläutert die Pläne für eine Notstromleitung zwischen Affeltrangen und Märwil. Bild: Mario Testa

30'000 Franken für eine Fahrbahnverbreiterung der hinteren Bahnhofstrasse verwehren sie dem Gemeinderat aber knapp mit 12 zu 15 Stimmen bei acht Enthaltungen, nachdem Stimmbürger Peter Lehmann sagt: «Erst gerade wurden da Vertikalversätze eingebaut für die Sicherheit. Jetzt sollen die schon wieder abgerissen werden?! Auch das Postauto kann doch langsam über diese drüber fahren.»

Unterstützung für die Pläne der Werke

Mehrere Kreditanträge stellt Gemeinderat Glauco Schaub im Namen der Gemeindewerke für Strom und Wasser. Sie werden alle einstimmig bewilligt. So kann die Wasserleitung in der Käsereistrasse für 85'000 Franken ersetzt, die fünfte Etappe der Smart-Grid-Umsetzung für Wasser und Strom für 240'000 Franken in Angriff genommen und die Trafostation Oberlangnauerstrasse in Märwil für 215'000 Franken saniert werden.

Für kurze Diskussionen sorgt einzig die geplante Mittelspannung-Notverbindung zwischen Affeltrangen und Märwil. «Wir haben dort ja erst vor einiger Zeit eine bestehende Freileitung abgerissen», kritisiert ein Votant. Glauco Schaub erklärt, die damalige Leitung sei zu klein gewesen.

«Und nun wollen wir eine Ringleitung im Boden erstellen, damit im Notfall nicht einer der beiden Ortsteile ohne Strom da steht.»

Für die Vervollständigung der Leerrohre, der Einzug der Kabel und Einbau der Schalter schlägt mit 220'000 Franken zu buche. «Ja, es ist eine lange Leitung, aber Strom ist immer wichtiger und ich will zuletzt an der Sicherheit sparen», sagt Schaub. Einstimmig bewilligen die Anweisenden die Investition und wenig später auch das neue Reglement der technischen Werke, welches nur im Bereich der Stromversorgung auf die aktuellen Anforderungen angepasst wird. Neu als Urnenoffiziantin für die Gemeinde gewählt wird Sonja Hösli.