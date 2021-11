Affeltrangen Unterricht im Obstgarten der Schule: Affeltranger Primarschüler setzten Bäume und Beeren Der Schweizer Obstverband und die pädagogische Hochschule Nordwestschweiz bringen Kindern Pflanzen näher. Im Rahmen eines Projektes pflanzten Primarschulkinder in Affeltrangen nun zehn Bäume und Sträucher.

Die Affeltranger Primarschüler pflanzen, angeleitet von Thomas Lehner vom Obstverband, ihren ersten Baum auf dem Schulgelände. Bild: Mario Testa

Äpfel, Birnen und Aprikosen sollen schon bald auf dem Gelände des Primarschulhauses in Affeltrangen spriessen. Am Freitagmorgen buddelten die Kinder zweier Klassen zehn löcher in den Rasen und pflanzten dort die Obstbäume, dazu ein Himbeerstrauch. Sie verdanken die willkommene Abwechslung im Unterricht einem Projekt des Schweizer Obstverbandes und der pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz (FHNW).

«Wir wollen Lernorte in der Natur schaffen. Naturgärten sind bereits etabliert bei den Schulen, Obstbäume trifft man aber kaum an», sagt Projektleiter Pascal Pauli von der FHNW.

Pascal Pauli, Projektleiter. Bild: Mario Testa

«Vergangene Wochen konnten die Kinder verschiedene Früchte degustieren und haben so ihre Auswahl für die Bäume getroffen.»

Der Obstverband sei gern ins Projekt eingestiegen, sagt Thomas Lehner von der Werbekommission des Verbandes. «Wir finden es cool, wenn die Kinder sich mit dem Thema auseinandersetzen», sagt er. «So lernen sie die Schwierigkeiten bei der Baumpflege, Nützlinge und Schädlinge kennen. Das Wichtigste aber ist, sie sehen, wo das Essen herkommt und welcher Aufwand dahinter steckt.»

Hoffen auf eine baldige Ernte

Zwischen langweilig und es «bitzeli» cool finden die drei Mädchen Adina, Alia und Vivienne ihren Einsatz im Schulgarten. Alle drei haben sich für die Apfelsorte Opal entschieden bei der Degustation. «Der ist uuh fein. Ich hoffe, im nächsten Frühling können wir sie zum ersten Mal ernten», sagt Adina. Ihre zwei Freundinnen pflichten ihr bei.

Grosse Freude: Die Schulkinder tragen die Jungbäume rennend aufs Schulhausgelände. Bild: Mario Testa

Dass es erst in zwei bis drei Jahren soweit sein wird und dann erst noch im Herbst, werden die drei Mädchen und ihre Schulkameraden in den kommenden Jahren lernen. «Sie können dank der Pflanzaktion den ganzen Prozess im Verlauf der Jahre verfolgen», sagt Schulleiter Marcel Rohner.

Marcel Rohner, Schulleiter Primarschulgemeinde Lauchetal. Bild: Mario Testa

«Es ist sehr gut, wenn Kinder etwas anfassen, sehen und erfahren können im Lernprozess.» Und Affeltrangen als erste Schule im Thurgau sei ja auch prädestiniert für das Projekt: «Unser Dorfname kommt ja von Apfeltrawangas, also bei den Apfelbaumwiesen.» So sei auch geplant, einen der Apfelbäume mit der alten Sorte Affelträngler zu veredeln.