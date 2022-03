Affeltrangen Pfarrer Emanuel Memminger löst Ehepaar Hollweg ab An der Versammlung der Evangelischen Kirchgemeinde Affeltrangen wählten die Stimmberechtigten den neuen Pfarrer mit einem Glanzresultat ins Amt. Die Pläne für eine Urnenwand in Braunau muss die Kirchenvorsteherschaft nach Ablehnung durch den Souverän überarbeiten.

Kirchenpräsident Rolf Zimmermann gratuliert Ute und Emanuel Memminger zur Wahl. Bild: Christoph Herr

Nach der Kündigung von Karen und Michael Hollweg hat die Vereinigungskommission die Aufgabe erhalten, als Pfarrwahlkommission zu amten. In Emanuel Memminger wurden sie demnach auch fündig und schlugen ihn am Sonntagabend dem 79-köpfigen Souverän als neuen Pfarrer für Evangelisch Affeltrangen-Braunau-Märwil vor. Vorgängig hat sich Memminger, der aktuell noch im aargauischen Bergdietikon angestellt ist, an einem Gottesdienst vorgestellt.

Der 52-jährige Pfarrer hegt und pflegt mit seiner Frau Ute nicht nur die Liebe zur Kirche und zu Gott, auch die grosse Leidenschaft für Schottland teilen sie. «Wir reisen, sofern es die Umstände es auch erlauben, ungemein gerne nach Schottland. Dieses wunderschöne und wilde Land hat es uns richtig angetan», sagt Emanuel Memminger.

Ertragsüberschuss und Wahlen

Die weiteren traktandierten Geschäfte geben keinen Anlass zu Diskussionen, bis auf eine Ausnahme. So soll auf dem Friedhof in Braunau als zusätzliche Bestattungsart eine Urnenwand erstellt und gleichzeitig soll der Kompostplatz umgestaltet werden. Während Ersteres Anklang findet, melden sich einige Stimmberechtigte und zeigen sich nicht zufrieden mit dem Plan der Kompostplatz-Umgestaltung und der darin enthaltenen Erstellung eines Unterstandes.

Viele Stimmberechtigte nehmen an der Kirchgemeindeversammlung in Affeltrangen teil. Bild: Christoph Heer

Mit 32 Nein-Stimmen zu 17 Ja-Stimmen lehnt der Souverän folglich diesen Antrag der Behörde ab, was bedeutet, dass man sich noch einmal mit besagter Thematik auseinandersetzen muss. Es bedeutet auch, dass man nun Überlegungen zu einer Neugestaltung macht, dies aber ohne den Bau eines Unterstandes.

Die bisherige Kirchenpflegerin Gabi Gutersohn und Bruno Walser werden mit Glanzergebnissen in die Vorsteherschaft gewählt, während mit ebenso klaren Resultaten Rolf Zimmermann und Daniel Keller eine weitere Amtsdauer in der Synode amten werden. Die Rechnung 2021 schliesst indes mit einem Ertragsüberschuss von gut 365'000 Franken ab. Der Gewinn wird dem Eigenkapital zugeführt. Den Steuerfuss belässt man zudem auf seinen 26 Prozent.