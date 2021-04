Mitglieder der Musikgesellschaft Affeltrangen haben den Verein Musikschule Affeltrangen gegründet, mit dem Ziel, eine örtliche Musikschule aufzubauen. Damit wollen sie die musikalische Nachwuchsförderung in der Region professionalisieren. Der Tag der offenen Tür findet am 29. Mai in der Primarschule Affeltrangen statt.