Affeltrangen Gemeinderat will Klarheit über Ruhe und Ordnung in der Gemeinde In der Gemeinde Affeltrangen liegt derzeit ein neues Reglement öffentlich auf. Es soll klar regeln, welche lauten Tätigkeiten in den Dörfern bis wann erlaubt sind. Der Gemeinderat reagiert mit dem Reglement auf eine Häufung von Beschwerden in den vergangenen zwei Jahren.

Gemeindepräsidentin Ursula Klaus mit dem neuen Reglement für Ruhe, Ordnung und Sicherheit. Bild: Mario Testa

Rasenmähen über Mittag ist nicht erlaubt, ebenso wenig abends nach 20 Uhr, samstags schon ab 18 Uhr nicht mehr. Wer wild campieren will in Affeltrangen, braucht dazu eine Bewilligung der Gemeinde, auch wer eine Kundgebung durchführen will. Diese und viele weitere Punkte soll in Affeltrangen künftig das Reglement über Ruhe, Ordnung und Sicherheit regeln.

«Wir hatten immer wieder Fragen und Reklamationen zum Thema Ruhezeiten und Ordnung», sagt Gemeindepräsidentin Ursula Klaus. «In den letzten zwei Jahren haben sich diese gehäuft. Die Leute waren mehr zu Hause und haben so auch mehr Lärm wahrgenommen und sich daran gestört.» Deshalb wolle der Gemeinderat nun Klarheit schaffen und hat das neue Reglement erarbeitet.

«Uns geht es nicht um Strafen. Wir sehen das neue Reglement vor allem als Orientierung, auf das wir bei allfälligen Streitigkeiten verweisen können.»

Noch bis am 24. Januar liegt das neue Reglement nun bei der Gemeinde auf. Bis dann können die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Affeltrangen Anregungen zum Reglement mitteilen. «Es sind auch bereits drei Rückmeldungen eingegangen. Wir nehmen diese auf und besprechen sie im Gemeinderat – und passen das Reglement dann gegebenenfalls noch an», sagt Ursula Klaus.

Verlängerung der Vernehmlassung

Ziel des Gemeinderats ist es, das neue Reglement an der kommenden Gemeindeversammlung vom 25. Mai dem Souverän zur Bewilligung vorzulegen. Mit diesem ehrgeizigen Zeitplan könnte es aber schwierig werden, sagt Ursula Klaus.

«Wir müssen die Vernehmlassungsfrist möglicherweise noch verlängern. Dann fällt der Entscheid über das Reglement wohl erst an der Budgetversammlung im Dezember.»

Nur wenige Gemeinden im Thurgau verfügten bereits über ein solches Reglement, sagt Ursula Klaus. «Wir sind wohl ziemlich die einzige Gemeinde im Thurgau, die künftig ein solches Reglement hat.» Grundsätzlich habe sich der Gemeinderat bei der Ausarbeitung des Reglements an die kantonalen Vorgaben angelehnt. «Wir müssen da ja nicht etwas Neues erfinden.»

Die Gemeindeversammlung von Affeltrangen vom vergangenen Dezember – an der nächsten soll über das Reglement entschieden werden. Bild: Mario Testa

Die Gemeinde habe sich beim Kanton auch informiert, ob eine Vorprüfung des Reglements nötig sei. «Da hat es aber geheissen, es sein ein Gemeindereglement und da brauche es keine Vorprüfung seitens des Kantons», sagt Klaus. Auch beim Bussenkatalog verweist die Gemeinde auf das Thurgauer Rechtsbuch.

Gemeinde muss wildes Campieren bewilligen

Nebst den Ruhezeiten definiert das Reglement auch, welche Tätigkeiten im öffentlichen Raum zulässig sind. Nebst Kundgebungen, Festanlässen oder Werbetafeln geht es dabei auch um das Wildcampieren. «Wir hatten keinen konkreten Fall, der uns veranlasst hätte, diesen Punkt aufzugreifen», sagt Ursula Klaus. Aber da mehr Menschen als sonst während der Pandemie in der Schweiz aufs Camping setzen, habe der Gemeinderat auch diesen Punkt regeln wollen.

«Das Campieren auf öffentlichem Grund bedarf einer Bewilligung der Gemeinde», heisst es nun im Reglement. Und zudem kann auch das Campieren auf privatem Grund verboten werden, wenn die öffentliche Sicherheit, die Ruhe oder Ordnung gestört sind.