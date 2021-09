Affeltrangen Er sieht seine Kühe als Mitarbeiter – und erzieht sie zur Selbstständigkeit Hunderte von kleinen und grossen Besuchern kamen an den Tag der offenen Hoftüre in Affeltrangen. Brigitte und Bruno Kägi-Kiener empfingen die Gäste auf ihrem Tannenhof.

Bruno Kägi erläutert den Besuchern sein Weidesystem für die Milchkühe. Bild: Werner Lenzin

Das «Appenzeller Echo» liess mit seiner traditionellen Streichmusik die kühle Witterung vergessen und es herrschte eine fröhliche und unbeschwerte Stimmung in der Festhütte im Tannenhof der Familie Brigitte und Bruno Kägi-Kiener. Sie luden am Sonntag zum Tag der offenen Hoftür ein und durften sich über einen Grossaufmarsch von Besuchern aus vorwiegend bäuerlichen Kreisen freuen.

Beim Rundgang durch den modernen Landwirtschaftsbetrieb bot sich nebst der Besichtigung des Stalls auch die Möglichkeit, den neu installierten Milchautomaten zu besichtigen, an dem die frische Milch vom Tannenhof rund um die Uhr abgeholt werden kann. Zum Hof gehört auf der anderen Seite des Dorfes auch ein Dammhirschpark mit 50 Muttertieren und ihren Jungtieren.

55 Kühe – ein Melkroboter

«Wir haben vor vier Jahren unseren Kuhstall umgebaut und mit dem Einbau eines Melkroboters gleichzeitig auf das ABC-Weidesystem umgestellt», sagt Kägi. Die Weidefläche umfasst insgesamt zwölf Flächen von je einer Hektare. Jede davon ist nochmals unterteilt in drei Teile. Ihre Grössen sind so berechnet, dass sie für die Herde nach zwölf Stunden nicht mehr attraktiv sind. «Das motiviert die Kühe, über die ihnen vorgegebenen Zugangswege einen anderen Weideteil aufzusuchen», sagt Kägi.

«Nach 18 Tagen sind alle Weiden abgefressen und bis dann ist das Gras auf dem ersten Teilabschnitt wieder nachgewachsen.»

Grosse und kleine Besucher besuchen die Milchkühe im Stall. Bild: Werner Lenzin

Jede Kuh trägt einen Chip und mit dessen Kennung lässt sich der Kuhverkehr am Stallaus- und -eingang regulieren. Dieses System sorgt für eine hohe Roboterauslastung und optimale Beweidung rund um die Uhr. «Für mich ist das Tier ein Mitarbeiter und es muss ihm gut gehen, damit ein entsprechender Erfolg erzielt werden kann», sagt der Landwirt. Für die Kühe gibt es zusätzlich Häckselmais und Heu im Stall.

Urs Thalmann, Besucher aus Uesslingen. Bild: Werner Lenzin

Bei den Besuchern macht das System Eindruck. «Es ist ein Beweis dafür, dass Roboter und Weide funktionieren», sagt Urs Thalmann aus Uesslingen. Und Philipp Maier aus Eschenz, der mit seinem Sohn Henry an den Tag der offenen Stalltüre gekommen ist, meint: «Für mein Empfinden bleiben die Kälber so lange bei ihrer Mutter.»

Die vierte Generation ist bereit

Und wie beurteilt der Affeltranger Landwirt das laufende Landwirtschaftsjahr? «Ich habe ein solches Ausnahmejahr mit dermassen überdurchschnittlichen Niederschlagsmengen noch nie erlebt und die Hälfte des Brotgetreides ist deklassiert zu Futter», antwortet Kägi. Er hat den Betrieb 1996 in dritter Generation als Pacht übernommen und vier Jahre später käuflich erworben. Dass mit Sohn Morris, Landwirt EFZ und Agrotechniker HF, die vierte Generation in den Startlöchern steht, freut ihn. «Mit diesem Tag der offenen Hoftür möchte ich den Konsumenten aufzeigen, was es braucht, bis ein Liter Milch zum Verkauf bereitsteht und etwas zur Imagepflege der Landwirtschaft beitragen», sagt Bruno Kägi.