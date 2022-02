Affeltrangen Das neue System macht's möglich: Kirchbürger wählen Pfarrer Leo Schenker ab Die Stimmberechtigten der Katholischen Kirchgemeinde Tobel haben am Sonntag mehr leere Stimmen als solche mit dem Namen ihres amtierenden Pfarrers eingelegt. Somit endet Leo Schenkers Amtszeit Ende Juli.

Norbert Weber, Kirchenpräsident von Katholisch Regio Tobel, Generalsekretär Urs Brosi und Kommunikationsleiter Manuel Bilgeri von der Katholischen Landeskirche Thurgau. Bild: Mario Testa

Am Sonntag fällten die Stimmberechtigten der Katholischen Kirchgemeinde Tobel – zu der auch Affeltrangen, Märwil, Buch, Zezikon, Braunau, Kaltenbrunnen und Tägerschen gehören – einen folgenschweren Entscheid. Bei der ersten Gelegenheit nach der Systemumstellung wählten sie ihren Pfarrer Leo Schenker ab, 76 Stimmberechtigte schrieben seinen Namen auf den Wahlzettel, 108 legten leer ein.

Die leeren Stimmen werden nach dem neuen Wahlrecht der Katholischen Landeskirche Thurgau nicht ausgeschieden, sondern zählen für das absolute Mehr mit. Und somit hat Leo Schenker diese Hürde nicht geschafft und scheidet per Ende Juli aus seinem Amt, das er seit 1999 innehat. «Das Resultat zeigt klar: Die Mehrheit unserer Kirchbürger will den Pfarrer nicht mehr», sagt Kirchenpräsident Norbert Weber. Überrascht hat ihn dieses Resultat nicht:

«Ich habe damit gerechnet, dass die Kirchbürger unserem Pfarrer einen Denkzettel verpassen. Dass sie ihn aber gleich abwählen, habe ich aber schon nicht gedacht.»

Leo Schenker, abgewählter Pfarrer aus Tobel. Bild: Olaf Kühne

Leo Schenker war nie unumstritten in seiner Pfarrei. «Ich und meine Vorgänger haben oft kritische Stimmen gehört, es gab auch Austritte wegen des Pfarrers. Leo Schenker ist zwar ein intelligenter Mensch und fachlich top. Aber zwischenmenschlich klappt es bei ihm einfach nicht», sagt Weber. «Aber natürlich hat auch er Anhänger in den Reihen unserer Kirchbürgerinnen und Kirchbürger.»

Es sei in der Vergangenheit wegen unterschiedlicher Ansichten zum Pfarrer auch schon gestritten worden im Kirchgemeinderat. Vom Religionsunterricht beispielsweise sei der Pfarrer deshalb bereits abgezogen worden. «Im Gespräch mit den Menschen findet der Pfarrer manchmal nicht die richtigen Worte. Ihm fehlt die Empathie, die ein Seelsorger braucht.»

Probleme sind nicht neu

Dass Norbert Weber mit dieser Einschätzung nicht alleine dasteht, zeigen nebst dem Wahlresultat auch die Aussagen von Urs Brosi, der als Generalsekretär der Katholischen Landeskirche Thurgau Stellung zur Abwahl bezieht. «Der Grund für die Nichtwiederwahl ist aus meiner Sicht nicht in einem besonderen Ereignis zu suchen, sondern in der Eigenart des Seelsorgers. Im sozialen Kontakt eckt er immer wieder an», sagt Brosi.

«Persönlich komme ich gut mit ihm aus. Aber ich sehe, dass die Irritationen, die er in Begegnungen ungewollt auslöst, seine Tätigkeit als Seelsorger erschweren. Das ist sicher leidvoll für ihn.»

Brosi führt aus, dass die Abwahl durch die neue Rechtsgrundlage möglich geworden sei. «Zuvor hätten mindestens 20 Prozent aller stimmberechtigten Kirchbürger einer Gemeinde mit ihrer Unterschrift eine Wahl an der Urne fordern müssen, ansonsten wurde ein Pfarrer einfach immer in stiller Wahl im Amt bestätigt», erklärt Brosi. «Neu müssen sich aber auch Pfarrer und Gemeindeleiterinnen und -leiter alle vier Jahre den Gesamterneuerungswahlen stellen. Am Sonntag war das erstmals der Fall.»

Bei den Wahlen einfach einen anderen Namen aufschreiben, wie es bei politischen Wahlen möglich ist, gehe bei kirchlichen Wahlen nicht. «Der Bischof muss für den Kandidaten im Vorfeld der Wahlen die Wahlfähigkeit bescheinigen. Gegenkandidaten sind so faktisch nicht möglich», sagt Urs Brosi.

Manuel Bilgeri, Leiter der Fachstelle Kommunikation der Katholischen Landeskirche Thurgau, ergänzt: «Es ist schon speziell, ohne den Systemwechsel für die Gesamterneuerungswahlen hätte sich die Ablehnung gegen den Pfarrer in dieser Kirchgemeinde gar nicht so deutlich gezeigt.»

Die Suche nach einer Lösung beginnt

Für Katholisch Tobel beginnt nun die schwierige Suche nach einer Lösung für die Zeit nach der Beendigung der Anstellung Leo Schenkers. «Eine Variante wäre, dass die Kirchgemeinde Tobel sich dem Pastoralraum Nollen-Lauchetal-Thur mit Pfarrer Marcel Ruepp anschliesst. Das ist schon seit zehn Jahren der Plan des Bistums. Dieser konnte nicht umgesetzt werden, da Leo Schenker nicht demissionieren wollte, was dazu nötig gewesen wäre», sagt Urs Brosi. Einfach werde die Suche nach einer Lösung sicher nicht, sagt Manuel Bilgeri:

«Wir haben nur schon im Kanton Thurgau zu wenig Priester.»

Norbert Weber wird nun mit den weiteren Mitgliedern des Kirchgemeinderats eine Lösung suchen und dazu auch beim Bistum vorstellig werden. «Es kommt viel Mehrarbeit auf uns zu. Aber ich hoffe, dass es nach einer gewissen Übergangsfrist für alle Kirchbürger besser wird - auch wenn ich weiss, dass man nie alle zufriedenstellen kann.»