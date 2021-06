Affeltrangen 45 Minuten bis zum Ende eines Kapitels Nach dem Zusammenschluss der Evangelischen Kirchgemeinden Affeltrangen, Braunau und Märwil erfolgte am Montagabend die letzte Kirchgemeindeversammlung von Evangelisch-Affeltrangen. Um 20:45 Uhr war die hiesige Kirchgemeinde Geschichte.

Die Mitglieder der Evangelischen Kirchgemeinde Affeltrangen mit Präsident Rolf Zimmermann an ihrer letzten Versammlung. Bild: Christoph Heer

Auch für Kirchenpräsident Rolf Zimmermann war es die letzte Versammlung der Evangelischen Kirchgemeinde Affeltrangen. Doch bleibt er – im Gegensatz zu den anderen Mitgliedern – auch in der neuen Behörde nach dem Zusammenschluss der Vorsitzende. «Das vergangene Jahr war geprägt von verschiedenen Vorarbeiten zur zusammengeschlossenen Kirchgemeinde Affeltrangen-Braunau-Märwil. Schon im Januar 2020 wurden an der ersten gemeinsamen Versammlung die zukünftige Gemeindeordnung und die Aufgaben sowie Kompetenzen der Vereinigungskommission in der Übergangsphase beschlossen», sagt Zimmermann.

Per Ende Dezember 2020 wurden die selbstständigen evangelischen Kirchgemeinden aufgelöst. Zimmermann lobt die Arbeit, die zum Zusammenschluss geführt hat.

«Alle Beteiligten in den Kirchgemeinden und alle Kommissionen haben in den vergangenen Jahren grossartige und äusserst konstruktive Arbeit geleistet.»

Leider habe der geplante Gründungsanlass in diesem Jahr abgesagt werden müssen, stattdessen haben einige kreative Köpfe einen Kurzfilm über die neue Kirchgemeinde Affeltrangen-Braunau-Märwil gedreht. Dieser ist auf der Website der Kirche zu sehen.

Verabschiedungen und Genehmigungen

33 von insgesamt 1014 Stimmberechtigten sind am Montagabend im Kirchgemeindehaus dabei und werden Zeuge von Historischem. Schliesslich ist es die letzte Versammlung dieser Art und die Kirchgemeinde Affeltrangen somit Geschichte. Selbstredend müssen jedoch die traktandierten Geschäfte regelkonform abgeschlossen werden. So genehmigt der Souverän einerseits die Kreditabrechnungen Friedhofsmauer (72'000 Franken, knapp 5000 Franken über Budget) sowie des Katafalks (64'000 Franken, rund 7600 Franken unter Budget).

Präsident Rolf Zimmermann (hinten) beschenkt die drei verdienten, langjährigen Vorstandsmitglieder Rolf Kaiser, Elsbeth Gschwend und Bruno Walser. Bild: Christoph Heer

Andererseits wird die letzte Jahresrechnung mit einem Überschuss von fast 105'000 Franken – fliesst in das Konto Spezialfinanzierung Mesmerhaus – abgesegnet. Rolf Zimmermann verabschiedet zudem drei verdienstvolle Mitglieder. Elsbeth Gschwend führte von 2012 bis 2020 das Sekretariat, Bruno Walser amtete viele Jahre lang als Vizepräsident und Rolf Kaiser brachte es auf 20 Jahre als Aktuar. «Genau dank solcher engagierten Mitglieder steht unsere nun vereinte Kirchgemeinde auf so guten Füssen; ihnen bleibt nur noch unseren Dank auszusprechen.»