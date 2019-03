Positive Messebilanz zur «inhaus» und «die50plus » in Weinfelden Die beiden Weinfelder Messen haben bei Aussteller und Besucher gleichermassen Anklang gefunden. Die Veranstaltungen konnten zahlenmässig an das vergangene Jahr anknüpfen.

Besonders die Showgärten begeisterten an der «inhaus» und «die50plus »die zahlreichen Besucher. (Bild: Reto Martin)

(red) Die Genossenschaft Messen Weinfelden zieht eine gute Bilanz vom vergangenen Messewochenende. An die «inhaus »und die «die50plus »strömten von Freitag bis Sonntag rund 6600 Besucher, was den Zahlen aus dem Vorjahr entspricht. 160 Aussteller präsentierten sich an den beiden Messen, damit waren sämtliche Ausstellerflächen ausverkauft, wie Messeleiter Gregor Wegmüller mitteilt. «Aussteller wie Organisatoren ziehen ein äusserst positives Fazit, was sowohl die Anzahl als auch das Interesse der Besucher angeht», schreibt er in einer Mitteilung. Die beiden Messen waren gar so rege besucht, dass der Platz im Messerestaurant zu knapp wurde. «Wir planen daher eine Vergrösserung des Restaurants im nächsten Jahr», sagt Wegmüller. An der «inhaus »hätten vor allem die Showgärten viele Besucher beeindruckt, an der «die50plus »– der Messe für «Best Ager» – stachen die Kochvorführungen sowie das Aktivitätenprogramm hervor.