Adventszauber in der Bischofszeller Altstadt

Bischofszeller Adventsmarkt lädt Besucher in eine Oase der Ruhe ein

Am Freitag, 30. November, beginnt in der Bischofszeller Altstadt der dreitägige Adventsmarkt. Es ist bereits die 23. Auflage. Eine schönere Möglichkeit, sich auf das Weihnachtsfest einzustimmen, gibt es in der Region nicht.