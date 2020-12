ADAC-Ranking Der Kreuzlinger Campingplatz gehört zu den besten der Schweiz Der Umbau hat sich gelohnt. Der Deutsche Verkehrsklub setzt die Anlage beim Fischerhaus auf Platz 3 der schönsten Plätze des Landes.

Im Frühling 2020 wurden die trendigen Fischerhäuser angeliefert und installiert. Bild: PD

Es ist eine grosse Ehre für den Campingplatz Fischerhaus in Kreuzlingen: Der ADAC setzt ihn auf den 3. Rang von 50 Top-Campingplätzen in der Schweiz. Vor Kreuzlingen liegen nur noch der mehrfach ausgezeichnete Camping Hüttenberg bei Eschenz und der Campofelice Camping in Tenero. Die Freude über die Auszeichnung ist denn auch im Stadthaus gross. Abteilungsleiter Ruedi Wolfender sagt:

«Das verdanken wir natürlich dem Umbau und dem grossartigen Engagement unseres Pächterpaar Christina und Walter Lerch.»

Vieles hat sich auf dem Campingplatz am See in den letzten acht Jahren verändert. Die Sanitäranlagen wurden komplett erneuert. Es wurden auf dem Areal Aufenthaltsoasen geschaffen. Der Bach, der durch das Gelände fliesst, hat Platz bekommen. Die Parzellen der Fixcamper wurden frisch zugeteilt. Alle Anschlüsse sind auf dem neusten Stand. Und seit vergangenem Frühling sorgen fünf trendige «Fischerhäuser», die man mieten kann, für Flair.

Platzchef Walter Lerch. Bild: Donato Caspari

Dass das neue Erscheinungsbild und die Infrastruktur des vor über 50 Jahren gegründeten Campingplatzes ankommt, schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Dieses Jahr verzeichnete man trotz verspäteter Saisoneröffnung wegen des Lockdowns gleich viele Übernachtungen wie im Vorjahr, welches ebenfalls bereits sehr gut lief. «Wir hatten 2020 wie 2019 29'000 Übernachtungen», erklärt Ruedi Wolfender.

«Im Sommer waren wir permanent ausgebucht.»

Trotz Corona gehen 4500 Übernachtungen auf das Konto von deutschen Gästen. Das entspreche ebenfalls dem Wert des Vorjahres. Die Massnahmen hätten gut umgesetzt werden können. Nur bei den Buchungen habe es einen bedeutenden Mehraufwand gegeben, weil es pandemiebedingt viel mehr Änderungen gab als üblich, erzählt Wolfender. Auch für 2021 zeichnet sich bereits eine hohe Nachfrage ab. Wer eines der Fischerhäuser reservieren möchte, der müsse bereits nach noch freien Daten suchen, sagt der Abteilungsleiter.