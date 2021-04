Actionbound Willi Würmli ist zurück: Wie der Affeltranger Apfelwurm Spass für die ganze Familie bringt Seit dem 2. April bietet die Gemeinderat Affeltrangen eine weitere interaktive Schnitzeljagd an. Die Aktion soll Familien mit Kindern ein Ausflugsziel in der Region bieten.

Schon zu Beginn des Jahres begleitete Willi-Würmli den Affeltranger «Actionbound». Andrea Stalder (Affeltrangen, 5. Januar 2021)

Willi Würmli ist wieder aktiv. Nachdem der Affeltranger Apfelwurm zu Beginn des Jahres durch den ersten «Actionbound» führte, ist er mit einer zweiten interaktiven Schnitzeljagd in Zezikon zurück.

«Im Hinblick auf die Osterferien haben wir in der Behörde entschieden, in der App Actionbound eine Entdeckungstour durch Zezikon anzubieten», sagt Käthi Burkard, Affeltranger Gemeinderätin. Für die Gemeinde ist dies keine Neuheit. Bereits Anfang Jahr führte ein sogenannter «Actionbound» durch Affeltrangen. Die damals 50 Teilnehmer bestärkten die Gemeinderätin, nun eine weitere Schnitzeljagd per App zu gestalten.

Im Laufe des Zeziker Rundwegs lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem rund 2,5 Kilometer langen Weg innert 80 Minuten die Umgebung und deren haarige Bewohner kennen, erklärt Gemeinderätin Burkard. Der Rundweg startet an der Dorfstrasse 6 in Zezikon und findet sein Ende beim örtlichen Schulhaus.

Fragen auch für die Älteren

In dem interaktiven Spiel gibt es spannende Fragen aus der Pflanzenwelt, oder auch lustige Kurzspiele für den Bewegungsapparat.

Gemeinderätin Käthi Burkard. Bild: Pd

«Die Beobachtungsgabe der Teilnehmenden wird unter Beweis gestellt, während die spielerischen Aufgaben sie durch den Ort führen.»

Interessant sei es für alle Altersgruppen, da einige Fragen explizit an die ältere Generation gestellt werden. «Die Schnitzeljagd ist also wirklich für die ganze Familie eine Herausforderung. Es ist für jeden etwas dabei», sagt die Gemeinderätin. Und: Am Ende lockt eine Art Schatztruhe mit Belohnungen.

Interaktive Auszeit für Freunde und Familien

Erstellt hat den «Actionbound» die Gemeinderätin für Soziale Wohlfahrt und Kultur selbst, mit der Absicht, den Familien Nähe und Zusammenhalt zu vermitteln. In Zeiten der Distanz und Isolation biete der interaktive Rundweg eine Auszeit, die man mit Familie und Freunden geniessen könne, sagt Burkard.

Seit dem 2. April haben rund 30 Besucher den Zeziker «Actionbound» absolviert. «Daran ist zu erkennen, dass das Vorhaben auf Anklang stösst.» Um an der Schnitzeljagd teilzunehmen, benötigt man ein vollgeladenes Smartphone mit Internetzugang und die App «Actionbound», die einen durch das Abenteuer leitet. Bis Ende Juni ist der Spazierweg noch aktiv.

Ein dritter «Actionbound» in Buch bei Märwil ist aktuell im Gespräch. Ob dieser realisiert werde, stehe noch nicht fest, sagt Burkard.