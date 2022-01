Abwasserreinigung Sie waren einst Vorzeigeprojekte, jetzt müssen sie weg: Egnach will zwei Pflanzenkläranlagen schliessen Egnach betreibt in zwei Weilern seit rund 20 Jahren Pflanzenkläranlagen. Und sie würden noch lange weiter laufen. Die Gemeinde will sie jetzt aber aufheben, was die einen freut und die anderen ärgert.

Blick auf Birmoos mit der Pflanzenkläranlage im Vordergrund. Bild: Andreas Bally/Bicon

Der Gemeinderat hatte seinerzeit lange hin und her überlegt, wie er das Abwasser der Liegenschaften in den Weilern Birmoos und Kuglersgreut am besten reinigen soll. Er entschied sich dann für den Bau von zwei Pflanzenkläranlagen, was der Gesetzgeber in Ausnahmefällen erlaubt. Dann nämlich, wenn der Anschluss an die öffentliche Kanalisation weder zweckmässig noch (finanziell) zumutbar ist, wie es in der einschlägigen Bestimmung heisst. Diejenige in Birmoos ging 2002 in Betrieb, diejenige in Kuglersgreut 2004, sagt Andreas Bally von der Firma Bicon in Kreuzlingen, die den Auftrag für die Projektierung seinerzeit erhalten hatte. Beide sind für etwa 50 Personen ausgelegt. Damit sind sie die grössten ihrer Art im Thurgau.

Die Pflanzenkläranlage in Birmoos mir Rottebehälter und Schilffeld. Bild: Markus Schoch

Knapp 20 Jahre später will die Gemeinde die beiden Pflanzenkläranlagen ausser Betrieb nehmen: Sie seien schwierig zu bewirtschaften, sie würden mittlerweile schlecht funktionieren und der Unterhalt sei unverhältnismässig teuer geworden, sagte Gemeindepräsident Stephan Tobler an der Budgetgemeinde Anfang Dezember. Die Kosten seien mindestens dreimal höher als üblich. «Die Anlagen in Birmoos und Kuglersgreut sind stark quersubventioniert.» Aktuell würden zudem umfassende Sanierungsarbeiten anstehen.

Ein Foto von den Bauarbeiten: Der damalige Gemeindeammann Peter Salvisberg und Andreas Bally von der Bicon AG vor den beiden Kammern der Kläranlage Birmoos. Bild: Raoul Waeber (20. April 2002)

Anlagen würden noch Jahrzehnte ihren Dienst tun

Die Argumentation konnten nicht alle Versammlungsteilnehmer nachvollziehen. Die Anlagen würden sicher nochmals 20 Jahren ihren Dienst tun, «wenn wir ihnen gut schauen», sagte ein Mann aus Kuglersgreut. Nach Meinung von Bally würden sie sogar noch viel länger laufen, und zwar «mindestens 100 Jahre». Selbstverständlich müssten gewisse Komponenten wie Vliese oder Plastikrohre auf dem Sandfilter von Zeit zu Zeit ersetzt werden. Eine grosse und kostspielige Sache sei das aber nicht.

Pflanzenkläranlage Wie funktioniert sie? In den Pflanzenkläranlagen von Birmoos und Kuglersgreut gelangt das Abwasser aus den angeschlossenen Haushaltungen zuerst in einen sogenannten Rottebehälter. Dabei handelt es sich um eine Grube mit Stroh, das die Feststoffe zurückhält. Der Rest fliesst in einen Schacht, von wo das verunreinigte Wasser auf ein Schilffeld gepumpt und dort über ein Röhrensystem verteilt wird. Danach fängt die eigentliche Reinigung an. Der Sand im Boden filtert Schadstoffe heraus, an deren Abbau sich gleichzeitig Mikroorganismen machen. Die Wurzeln der Schilfpflanzen schaffen für die Kleinstlebewesen ein günstiges Klima und lockern den Sand auf, wenn der Wind die Stängel bewegt. So wird verhindert, dass es zu Verstopfungen kommt. Das Wasser zirkuliert mehrmals, bevor es in einen nahen Bach geleitet wird. (mso)

Schematische Darstellung zur Funktionsweise einer Pflanzenkläranlage. Bild: Markus Schoch

Er habe auch keine Anhaltspunkte, dass die Filterleistung der beiden Anlagen in Egnach schlecht geworden sei, sagt Bally. «Die Wasserwerte sind nach wie vor gut.» Pflanzenkläranlagen seien auch kein Auslaufmodell – im Gegenteil. «Wir bekommen im Moment viele Anfragen.» Er habe in der Schweiz bis heute rund 100 Stück gebaut, die allerersten 1991. «Und sie funktionieren alle noch einwandfrei», sagt Bally.

Sandfilter verkleben

Reto Bischof, Leiter des Egnacher Werkhofes. Bild: Markus Schoch

Reto Bischof ist der Leiter des Egnacher Werkhofes, dessen Mitarbeiter die beiden Biokläranlagen betreuen und mindestens zweimal pro Woche das Stroh im Rottebehälter umsetzen, wo die Fäkalien aus den angeschlossenen Haushalten zurückgehalten werden. Er sagt:

«Die Situation hat sich massiv verändert in den letzten zehn Jahren.»

Übers WC würde heute alles Mögliche entsorgt, was dazu geführt habe, dass die Sandfilter verkleben und das Wasser nicht mehr richtig versickern kann. «Wir mussten einen der beiden Filter schon einmal komplett reinigen.» Es sei eine mühsame Kleinarbeit gewesen, sagt Bischof. Denn auf den Sandfiltern wächst das Schilf dicht an dicht. «Das biologische Gleichgewicht ist immer schwieriger zu halten», schreibt dazu der Gemeinderat in den Unterlagen zum Budget fürs nächste Jahr. Bally kann nicht verstehen, warum die Anlagen aus der Balance geraten sollten. «Ich weiss nicht, wie das gemeint ist.»

Rottebehälter: Hier werden die Fäkalien zurückbehalten. Bild: Markus Schoch

Zwei- bis dreimal pro Jahr müssen die Werkhofmitarbeiter zudem den Rottebehälter ganz leeren. Das Material geht in die Kehrichtverbrennungsanlage. Gedacht war eigentlich, dass es die Bauern als Dünger auf die Felder ausbringen. Doch wegen der problematischen Rückstände würden alle die Finger davon lassen, sagt Bischof. Sie hätten gar keine andere Wahl, sagt Bally. Der Kompost gelte als Klärschlamm und müsse deshalb fachgerecht entsorgt werden.

Die Gelegenheit zum Anschluss an die Kanalisation ist günstig

Blick in den Pumpenschacht. Bild: Markus Schoch

Die beiden Weiler ans Kanalisationsnetz anzuschliessen, sei seit Jahren ein Thema, sagt Tober. «Wir haben es aber immer vor uns hergeschoben.» Jetzt sei die Gelegenheit gekommen, Nägel mit Köpfen zu machen, zumindest im Fall von Birmoos. Von Zellholz nach Steinebrunn soll eine neue Wasserleitung gelegt werden, um die Druckverhältnisse zu verbessern. Es biete sich geradezu an, gleichzeitig Rohre fürs Abwasser einzugraben. «Wenn, wenn nicht jetzt,» sagt Tobler. Die Planung sei schon weit fortgeschritten. «Wir wollen die Arbeiten dieses Jahr ausführen.»

In Kuglersgreut besteht noch kein konkretes Projekt für den Anschluss an die Kanalisation. Ob die Gemeinde die Ankündigung tatsächlich wahr macht, ist noch nicht beschlossene Sache. Tobler sagt:

Gemeindepräsident Stephan Tobler. Bild: PD

«Wir schauen es uns nochmals an.»

Der Kanton wäre nicht unglücklich, wenn die Gemeinde an ihren Plänen festhalten würde. «Aufgrund der Entlastung der kleinen Gewässer, welche durch den Wegfall der Abwassereinleitungen entsteht, und der besseren Reinigungsleistung der zentralen Abwasserreinigungsanlage in Romanshorn begrüssen wir das Vorhaben sehr», sagt Manuel Tille, Leiter Abteilung Abwasser und Anlagensicherheit im Amt für Umwelt.

Bally sieht es anders. Und er erinnert daran, dass der Bau der Pflanzenkläranlage in Kuglersgreut seinerzeit ein politischer Entscheid gewesen ist. «Die Bedingungen für eine Ausnahmebewilligung waren eigentlich nicht erfüllt.»