Abwasser macht’s möglich: Bischofszell bekommt einen Wärmeverbund Das Projekt Wärmeverbund Bischofszell-Sittertal der Technischen Gemeindebetriebe tritt in die Realisierungsphase ein. Baubeginn ist im Jahr 2021.

Die ARA Bischofszell: Im vorderen Becken wird das braune Abwasser mit Hilfe von Bakterien gereinigt; unter dem grünen biologischen Film im hinteren Becken befindet sich das gereinigte Abwasser. Bild: Reto Martin (Bischofszell, 30. September 2020)

Die Konstellation ist günstiger denn je und so ergreifen die Technischen Gemeindebetriebe Bischofszell (TGB) die Gelegenheit beim Schopf. Am Zusammenfluss von Sitter und Thur steht für die Verwirklichung eines Wärmeverbunds nicht nur das Abwasser der grössten Thurgauer ARA zur Verfügung.

Die am rechten Sitterufer entstehende Überbauung Bruggmühle liefert ein weiteres, starkes Argument für die Umsetzung des zukunftsweisenden Projekts.

Stadt, Schule und Kirche machen mit

Von der Fernwärme werden Bischofszell Nord, die unmittelbar angrenzenden Ortsteile von Sitterdorf und die südliche Altstadt profitieren können. Laut Thomas Hirt, Geschäftsleiter der TGB, liegt seitens der Stadt die Zusage vor, alle öffentlichen Gebäude an den Wärmeverbund anzuschliessen.

Thomas Hirt, Geschäftsleiter der Technischen Gemeindebetriebe Bischofszell: «Es ist das grösste

Projekt der TGB seit 20 Jahren.»

Beteiligen werden sich auch die Volksschulgemeinde Bischofszell und die Katholische Kirchgemeinde Bischofszell. «Das Interesse am Projekt ist überraschend gross», freut sich Hirt. «Damit war nicht unbedingt zu rechnen.» Dieser Umstand sei insofern von Bedeutung, als die Wirtschaftlichkeit gewährleistet sein müsse.

Wärmezentrale bei der ARA

Das Fernwärmeprojekt der TGB werde wie eine grosse Zentralheizung funktionierten, erklärt Hirt: «Statt in jedem Gebäude einzeln, wird die Wärme zentral erzeugt und den Kunden zugeleitet. Das gereinigte Abwasser von Bischofszell dient dabei als Wärmequelle.»

Dem Abwasser werde die Energie in Form von Wärme entzogen, bevor es abgekühlt wieder in den Fluss komme. Die gewonnene Wärme gelangt nach den Worten Hirts über einen Wärmetauscher in Form von Warmwasser über ein kilometerlanges Rohrleitungssystem zu den angeschlossenen Liegenschaften. Auf dem Areal der ARA Bischofszell muss dazu eine Wärmezentrale mit zwei Speicherbecken von je 200 Kubikmeter errichtet werden.

Der Zeitpunkt ist günstig und sinnvoll

Roger Mauchle, Leiter Vertrieb und Fernwärme bei den TGB, räumt ein, dass die stetige Verschärfung der Gesetzgebung dem Projekt zugute komme.

Roger Mauchle, Leiter Vertrieb

und Fernwärme bei den TGB:

«Der Wärmeverbund nimmt

zur richtigen Zeit Gestalt an.»

Das Zeitalter der Öl- und Gasheizungen neige sich dem Ende zu, und in der Altstadt gebe es aus Gründen des Ortsbildschutzes kaum Alternativen. Der Wärmeverbund wird laut Mauchle praktisch CO 2 -neutral und somit ökologisch höchst sinnvoll sein.