Abtimmung Berg bleibt die steuergünstigste Gemeinde im Bezirk Trotz eines prognostizierten Defizits belassen die Stimmberechtigten den Steuerfuss bei 42 Prozent.

Ein Bild aus besseren Tagen: Gemeindeversammlung im 2020. Bild: Mario Testa

Am Sonntag hat in Berg eine Urnenabstimmung anstelle der Gemeindeversammlung stattgefunden. Laut einer Mitteilung der Gemeinde haben 482 der 2327 Stimmberechtigten an der Abstimmung teilgenommen. Haupttraktandum war das Budget 2021. Der Gemeinderat rechnet für dieses Jahr mit einem Defizit von rund 310000 Franken.

«Die Reduktionen in einigen Sparten genügen nicht, um den steigenden Aufwand für die Soziale Sicherheit, die Gesundheit und Verkehr und Nachrichtenübermittlung auszugleichen», schreibt der Gemeinderat in der Botschaft.

«Doch wir rechnen trotz Corona mit einem leichten Plus bei den Steuereinnahmen.»

Das geplante Defizit kann sich die Gemeinde Berg leisten. Sie verfügt über ein Eigenkapital von über 5,1 Millionen Franken und weitere 4,1 Millionen in diversen Fonds, Spezialfinanzierungen und Neubewertungsreserven. Mit 456 Ja- zu 14 Neinstimmen bewilligten die Stimmberechtigten das Budget und den gleichbleibenden Steuerfuss von 42 Prozent – den tiefsten im ganzen Bezirk Weinfelden.

Auch das Budget der Technischen Werke nimmt das Stimmvolk mit 436 Ja zu 25 Nein ganz klar an. Es sieht einen Überschuss von 411000 Franken bei einem Gesamtaufwand von 4,36 Millionen vor. Nettoinvestitionen sind im Umfang von 2,4 Millionen Franken geplant.

Alle Kreditvorlagen klar angenommen

Angenommen wurden weiter die revidierte Gemeindeordnung sowie die Kreditanträge für die Sanierungen der Neuwiesenstrasse (1,65 Mio), die Holderenstrasse (1,54 Mio) und die Strasse «Im Eichen» in Mauren. Ausserdem stimmte der Souverän vier Einbürgerungsgesuchen deutlich zu.