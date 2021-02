ABSCHLUSS Das Gesparte für die Raiffeisen-Abende soll den Genossenschaftern zugutekommen Die Raiffeisenbank Regio Altnau ist gut aufgestellt und blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 zurück. Insbesondere das Kerngeschäft habe sich sehr erfreulich entwickelt.

Harry Brunner, Björn Firnhaber und Daniel Geiser (Bild: PD)

(red) Die Raiffeisenbank Regio Altnau hat ein anspruchsvolles Jahr hinter sich. Im Zentrum standen, trotz einschränkender Massnahmen, die Aufrechterhaltung der Beratungstätigkeit, der Kontakt zu den Kundinnen und Kunden sowie die rasche und unkomplizierte Unterstützung der Firmenkunden in der Region. In diesem Zusammenhang wurden insgesamt 75 Covid-Kreditanträge mit einem Volumen von rund 7,5 Millionen Franken verarbeitet und ausbezahlt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Im Hypothekargeschäft konnte die Raiffeisen­bank ihre starke Position behaupten und das Hypothekarvolumen um 4,3 Prozent auf 863,5 Millionen Franken stei­gern. Bei den übrigen Krediten konnte eine Zunahme von 20,6 Prozent auf 34,8 Millionen Fran­ken verzeichnet werden. Die Ertragsseite habe sich im vergangenen Ge­schäftsjahr erneut positiv entwickelt. Der Geschäftser­trag ist dank des hohen Geschäftsvolumens um 3,7 Prozent auf 11,66 Millionen Franken gestiegen.

Die Kosten im Griff

Ebenfalls erfreulich seien die Entwicklungen auf der Aufwandsseite. Der Geschäftsaufwand konnte im Berichtsjahr um 0,82 Millionen auf 6,46 Millionen Franken reduziert werden. Hier­zu hätten Einsparungen sowohl beim Personalaufwand als auch beim Sachaufwand beigetragen, wie es heisst. Die sehr bedauerliche, aufgrund der Covid-19-Pandemie letztlich aber unvermeid­liche Absage der Raiffeisenabende sowie der Generalversammlung haben diesen Effekt zu­sätzlich verstärkt.

Ein wesentlicher Teil der un­erwarteten Einsparun­gen soll daher den Mitgliedern der Bank im Jahr 2021 gemäss Beschluss des Verwaltungsrates und der Bankleitung auf anderem Wege zugutekommen.

Die Pandemie hat im Geschäftsjahr 2020 im Jahresabschluss der Bank keine negativen Spuren hinterlassen. Bankleitung und Verwaltungsrat sind sich allerdings bewusst, dass sich die Situation sowohl für die Gewerbe- und Firmenkunden als auch für einzelne Privatpersonen verschlechtern könnte, je länger die ausserordentliche Lage anhalten wird. Für das Ge­schäftsjahr 2020 weist die Raiffeisenbank Regio Altnau einen Jahresgewinn von 1,52 Millionen Franken aus, was einer Zunahme von 0,7 Pro­zent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Schriftliche Generalversammlung

Der Verwaltungsrat hat entschieden, die Generalversammlung wiederum mittels schriftlicher Stimmabgabe durchzuführen. Die Mitglieder werden die Unterlagen Anfang März erhalten. Dabei erfahren die Genossenschafterinnen und Genossenschafter auch, wie die Bank einen beträchtlichen Teil der Einsparungen aus der Absage der Raiffeisenabende wieder an sie zurückfliessen lassen möchte.