Abschied vom Thurgauer «Mister Blasmusik» Nach 70 Lebensjahren verstirbt der «Mister Blasmusik». Er hinterlässt eine Frau und zwei Kinder - und viele schöne, auch musikalische Erinnerungen. René Messmer

Heini Füllemann mit seinem Euphonium in der Hand.

Eine grosse Trauergemeinde hat am 5. April in Romanshorn für immer Abschied genommen von Heini Füllemann. Der Schöpfer hatte ihn am 28. März im 70. Altersjahr nach kurzem, schwerem Leiden zu sich gerufen. Heini Füllemann war schlicht der «Mister Blasmusik»!

Er lebte wahrlich wie kaum ein anderer für die Blasmusik und war durchaus in doppeltem Sinn eine ganz gewichtige Persönlichkeit, die Spuren im hiesigen Leben hinterlassen hat. Blasmusikalische Ämter bekleidete der in Weinfelden wohnhafte «Romishorner» in einer Dichte, wie man dies europaweit kaum vorfindet. Er war der Verwalter, weniger der Gestalter, stets mit Blick auf das Wesentliche.

«Musik ist meine Freude, mein grosses und einziges Hobby.»

So hatte Heini ganz vieles seiner geliebten Sache unterordnet, war ein minutiöser Chrampfer und ein Kontrollfreak. Nichts entging ihm sowohl beruflich als Bankrevisor bei der TKB als auch musikalisch mit langjährigen Präsidien im Musikverein Romanshorn, von 1991 bis 2015 im Thurgauer Kantonal-Musikverband, zuletzt als aktives Mitglied der Verbandsleitung des Schweizer Blasmusikverbands, im internationalen Verein Blasmusikverbände der Bodensee-Region und im Internationalen Musikbund CISM (Confédération Internationale des Sociétés Musicales).

So verbunden wie mit seinem Hobby war er auch mit seiner Arbeitgeberin, der TKB. Nach der Lehre in Amriswil wechselte er 1968 an den Hauptsitz nach Weinfelden in die Kontrollstelle, der heutigen Internen Revision. Dieser Abteilung blieb er sein ganzes Berufsleben treu. 1980 wurde Heini Füllemann zum Stellvertretenden Chefinspektor und Prokuristen und 1993 zum Mitglied der Direktion der TKB ernannt.

Der Thurgau nimmt Abschied vom Musiker Heini Füllemann.

Mit Herzblut und Verstand wirkte er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2011 als Bankrevisor. Durch seine 46-jährige Tätigkeit gab es kaum Bankmitarbeitende, welche Heini Füllemann nicht kannten. Umgekehrt konnte auch er die Mehrzahl der Mitarbeitenden mit Namen begrüssen. Durch seine Fachkompetenz und sein grosses Engagement für «seine» Bank war Heini Füllemann nicht nur angesehener Revisor, sondern auch ein hilfsbereiter und wertvoller Unterstützer und Ratgeber sowie geschätzter Kollege.

Nur knappe vier Monate vor seinem Tod wurde Heini die höchste Auszeichnung der Schweizer Blasmusik für sein unermüdliches Schaffen verliehen, der Stephan-Jaeggi-Preis.

Und nun dies: Die ganz grosse Blasmusik-Familie mit unzähligen Fahnendelegationen der befreundeten Verbände und Vereine mit ihren zahlreichen Vertretern musste sich von Heini für immer verabschieden.

Der aufrichtige Dank der ganzen Szene gebührt Heini Füllemann und insbesondere auch seiner Gattin Susanne, welche ihm den Rücken immer frei gehalten und sich um die Familie gekümmert hat.