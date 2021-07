Abschied «Horn ist oft ein schwieriges Pflaster»: Schulpräsidentin Margrit Schrepfer hört nach über zehn Jahren auf Seit 2011 führt Margrit Schrepfer die Horner Schulgemeinde. Damit ist nun bald Schluss. In ihrer Amtszeit konnte die 70-Jährige vieles bewirken, sie musste aber auch Kritik einstecken. Margrit Schrepfer über herausfordernde Bürgerversammlungen, die Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde und ihren Nachfolger.

Gibt nach über zehn Jahren das Horner Schulpräsidium ab: Margrit Schrepfer vor der Mehrzweckhalle, die 2018 eingeweiht wurde. Bild: Arthur Gamsa (23. Juni 2021)

«Ja, das muss wohl sein.» So lautete Margrit Schrepfers Antwort auf die Anfrage für dieses Abschiedsinterview. Die Horner Schulpräsidentin ist keine Person, die sich gerne in den Vordergrund rückt. «Ich habe schon immer gerne geführt – jedoch im Hintergrund. Vor eine Menge zu stehen und eine Rede zu halten, war nie meins», sagt sie.

Versammlungen leiten und Reden schwingen muss sie in Zukunft nicht mehr. Nach über zehn Jahren gibt Schrepfer das Horner Schulpräsidium Ende dieses Schuljahres ab. «Ich denke, mit 70 ist es legitim, in Pension zu gehen.»

Neue Mehrzweckhalle und neuer Kindergarten

Für die Fotos setzt sich Margrit Schrepfer, die in Luzern und St.Gallen aufgewachsen ist, vor die Mehrzweckhalle direkt gegenüber der Horner Schule. Die Halle, die im Herbst 2018 eingeweiht wurde, ist einer der grösseren Erfolge der Parteilosen. Bereits als sie 2010 für das Schulpräsidium kandidierte, habe sie ihrem Vorgänger Urs Bachmann gesagt: «Ich trete erst ab, wenn wir eine neue Halle mit Bühne haben.» Das sei für die Schule und die Vereine wichtig.

Ihr Wort hat sie gehalten. Allerdings war der Weg zur neuen Mehrzweckhalle nicht immer ganz einfach. Ein Rekurs verzögerte das Projekt um ein Jahr. «Das war natürlich eine grosse Enttäuschung. Heute aber bin ich stolz auf unsere Mehrzweckhalle», sagt sie. Und ergänzt:

«Auch wenn ich weiss, dass im Dorf nicht alle meiner Meinung sind.»

Am 6. Juli kann Schrepfer zudem noch an ihrem letzten Spatenstich als Schulpräsidentin teilnehmen. Dann beginnen die Bauarbeiten für den neuen Kindergarten neben der Mehrzweckhalle. Einen solchen hatten die Hornerinnen und Horner 2016 noch abgelehnt. 2020 stimmten sie dem Kredit von 1,6 Millionen Franken schliesslich zu.

Sie hatte als Erste ein eigenes Büro in der Schule

Margrit Schrepfer ist der Ansicht, dass sie eine gut funktionierende Schulgemeinde übergibt. «Wir haben in den vergangenen Jahren viel geleistet und die Schule auf ein gutes Niveau gebracht.» Man habe neue Strukturen geschaffen, vieles professionalisiert, die Digitalisierung vorangetrieben und zweimal die Schulbehörde verkleinert. Schrepfer führte zudem Legislaturziele ein und war die erste Schulpräsidentin in Horn, die ein eigenes Büro im Schulhaus hatte.

«Das war mir wichtig. Ich wollte vor Ort sein und den Puls spüren. Der Austausch mit den Mitarbeitenden war immer sehr wertvoll. Wir konnten immer über alles reden und suchten gemeinsam nach Lösungen.»

Margrit Schrepfer ist 2007 nach Horn gezügelt. Bild: Tino Dietsche

Auch finanziell stehe die Schule gut da. «Ich denke, die Schule und deren Organisation ist heute gut etabliert.»

Das habe auch die kantonale Evaluation 2017 gezeigt: Damals sei der Schulgemeinde Horn ein gutes Zeugnis ausgestellt worden. «Bei der Evaluation gleich zu Beginn meiner Amtszeit sah das noch anders aus. Das zeigt, dass wir uns weiterentwickelt haben.»

Kritik immer aus den gleichen Kreisen

Doch nicht immer verlief alles rosig. Schrepfer musste oft Kritik einstecken – «immer aus den gleichen Kreisen», wie sie sagt. Vor allem an Bürgerversammlungen habe sie oft Unmut gespürt. So gab es unter anderem immer wieder Vorbehalte gegenüber der Mosaik-Oberstufe. Dort gibt es keine erste, zweite und dritte Klasse. Die Klassen heissen gelb, grün und rot. Der Unterricht ist individuell gestaltet, die Klassen sind altersdurchmischt. Jedes System habe Vor- und Nachteile und sei nicht für jedes Kind gleich gut geeignet, sagt Schrepfer. Das sei auch in anderen Schulmodellen so.

Inzwischen sei das Mosaik-Modell akzeptiert und etabliert, glaubt sie. «Es gibt aber leider immer noch Personen in Horn, die gegen alles schimpfen und alles ablehnen, was mit der Schule zu tun hat.» Warum das so sei, wisse sie selber nicht genau. Das sei schon früher so gewesen. «Horn ist oft ein schwieriges Pflaster.»

Ein weiterer Kritikpunkt, den sich Schrepfer immer wieder anhören musste, war die mangelnde Kommunikation. Sie schüttelt den Kopf. «Ich finde nicht, dass wir zu wenig kommunizieren», sagt sie und ergänzt:

«Manche wollen von der Schule schon Auskunft erhalten, bevor wir selbst Genaueres sagen können und dürfen.»

Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde existiert nicht

Ein heisses Eisen ist in Horn auch die Einheitsgemeinde. Nachdem diese bereits 2007 Thema gewesen war, forderten SVP und CVP von der politischen Gemeinde und der Schulbehörde vor ein paar Jahren, eine solche erneut zu prüfen. Anfang 2020 teilten die politische Gemeinde und die Schulbehörde gemeinsam mit, dass man die Einheitsgemeinde im Moment nicht weiterverfolge.

Margrit Schrepfer sieht keinen Grund, warum die Schulgemeinde mit der politischen Gemeinde fusionieren sollte. Bild: Arthur Gamsa (23. Juni 2021)

«Beide Behörden kamen zum Schluss, dass sie in einer Fusion keinen Mehrwert sehen», so Schrepfer. Man habe sich stattdessen dazu entschlossen, in den Bereichen Finanzplanung, Liegenschaftenbewirtschaftung, Soziale Aufgaben und Sicherheit die Zusammenarbeit zu intensivieren. Einige im Dorf, so auch ihr Nachfolger, seien bezüglich Einheitsgemeinde aber weiterhin anderer Meinung und wollen das Thema erneut aufs Tapet bringen.

Die politische Gemeinde Horn und die Schulgemeinde – eine oftmals eher schwierige Beziehung, wie Schrepfer bestätigt. «Die politische Gemeinde und die Schulgemeinde sind zwei Paar Schuhe.» Gemeinsame Projekte könne man zwar zusammen realisieren.

«Eine wirkliche Zusammenarbeit aber gibt es leider nicht. Eine Annäherung war bisher erfolglos.»

Das sei enttäuschend und schade, aber es sei nun einmal so.

Ersatzwahl war eine Enttäuschung

Enttäuschend war für Schrepfer auch, als im März André Mathis (CVP) zu ihrem Nachfolger gewählt wurde und nicht ihre Vizepräsidentin Conny Jenni (FDP). «Wir haben sie in den letzten Jahren als meine Nachfolgerin aufgebaut. Sie hatte viele Erfahrungen gesammelt.» Dass dann nicht sie, sondern Mathis, der von der Schule wenig Ahnung habe, gewählt wurde, war ein Dämpfer. Damit gehe viel Know-how verloren.

André Mathis (CVP) übernimmt das Schulpräsidium nach den Sommerferien. Bild: Perrine Woodtli

Die Wahl sei immer mehr zu einer Parteigeschichte geworden und die CVP habe es stark forciert, dass jemand Neues gewählt werde, der neuen Wind bringe, sagt Schrepfer.

Von ihrem Nachfolger wünscht sie sich, dass dieser genau so viel Herzblut für die Schule Horn mitbringe wie sie.

50 Jahre der Schule gewidmet

Schon bald aber geht sie das alles nichts mehr an. Sie werde sich auch weiterhin für die Schule Horn interessieren. Einmischen werde sie sich aber nicht, sagt Schrepfer und winkt ab. Sie sei etwas gespalten, wenn sie an die Zeit nach dem Amt denkt. Einerseits freue sie sich, andererseits werde sie einiges vermissen.

«Es ist aber schön, dass ich mich bewusst und freiwillig für meinen Rücktritt entscheiden konnte.»

Es sei speziell, nach so einer langen Zeit im Schuldienst aufzuhören. Das Horner Schulpräsidium war nur eine von vielen Stationen in Margrit Schrepfers beruflicher Laufbahn. Nachdem sie 1971 das Lehrerseminar abgeschlossen hatte, arbeitete sie jahrelang in verschiedenen Gemeinden im Kanton St.Gallen als Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerin. Von 2008 bis 2014 war sie dann Schulleiterin in Amriswil. «Für mich war das damals der logische nächste Schritt», sagt Schrepfer.

Sie habe sich immer wieder weitergebildet und stets etwas Neues machen wollen. Sie präsidierte zudem 13 Jahre lang den Kantonalverband der Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerinnen des Kantons St.Gallen und den Dachverband der Ostschweizer Lehrpersonen für Handarbeit, Hauswirtschaft und Gestalten.

Als sie 2007 nach Horn zog, habe sie in einem Gespräch erwähnt, sie würde gerne in der Schule mitwirken. 2010 wurde sie schliesslich in die Schulbehörde gewählt, bevor sie 2011 deren Präsidentin wurde.

Zeit für Musik und Familie

Ein Jahrzehnt später hat Margrit Schrepfer, die gerne im und auf dem Wasser ist, bald wieder mehr Zeit für anderes. Fürs Velofahren. Fürs Musizieren. Für die fünf Enkelkinder. Für Freunde. Für die Ferienwohnung im Bündnerland. Und fürs Reisen in nahe und fernere Länder. Langweilig, sagt sie, werde es ihr bestimmt nicht.