Interview «Aber Salenstein ist das schönste Dorf»: Zum Finale von «Mini Schwiiz, dini Schwiiz» gehts an den Untersee Freitagabend wird in der SRF-Sendung der Sieger gekürt. Auch Karin Friedrich Rusch (51) aus Salenstein buhlt um Punkte. Die Hausverwalterin der Wartburg kann mit ganz starken Wurzeln trumpfen: Ihre Familie wohnt seit Generationen im Ort. Urahne Abraham war gar Hofgärtner von Napoleon.

Karin Friedrich Rusch stellt Salenstein vor. (Bild: Stefan Böker)

Warum finden Sie Salenstein so schön?

Salenstein ist einfach meine Heimat, hier bin ich geboren und aufgewachsen. Meine Familie wohnt seit Hunderten von Jahren hier. Unser Haus, ein umgebautes Bauernhaus, ist direkt unter dem Schloss Salenstein auf einer Krete mit herrlichem Blick auf den Untersee. Ich liebe es, hier Gäste zu bewirten, am liebsten ganz grosse Tafeln, und in unserem grossen Blumengarten unter Palmen zu sitzen.

Haben Sie auch die Filmcrew bekocht?

Nein, an den Drehtagen, die teilweise erst um 20 Uhr endeten, sind wir immer gemeinsam Essen gegangen. Aber ich habe mich mit selbst gebackenen Spitzbuben und Geschenkkörben für die wunderschöne Zeit bedankt und eine «Mini Schwiiz, dini Schwiiz»-Torte gebacken. Es war wirklich so lustig, alle haben sich super verstanden. Ich bin froh, dass ich mitgemacht habe, denn anfangs war ich skeptisch, hätte am liebsten wieder abgesagt, habe mich dann aber überreden lassen.

Als Autorin von Theaterstücken und Mitglied der Theatergruppe Salenstein haben Sie sicher von Ihrer Bühnenerfahrung profitiert, oder?

Eigentlich nicht, Fernsehen ist etwas ganz anderes und ich wusste ja nicht, was für Fragen auf mich zukommen. Während der Sendung wurde frei von der Leber weg gesprochen, das war so gut wie live, da gab es nichts Gestelltes. Nur bei ganz groben Pannen wurde ein zweiter Take gedreht – oder um Bilder aus verschiedenen Winkeln zu bekommen.

Dann steht einer Karriere im Fernsehen nun nichts mehr im Wege?

(Lacht) Ja, sich jeden Abend im TV zu sehen, daran könnte ich mich gewöhnen. Aber nein, ich bleibe der Theatergruppe treu.

Könnten Sie sich vorstellen, woanders zu leben?

Nein, da würde ich zugrunde gehen. Ich verreise zwar gern, aber noch lieber komme ich zurück nach Salenstein. Meine Mutter ist Wienerin, also kenne ich auch Wien ganz gut – eine schöne Stadt. Aber Salenstein ist das schönste Dorf.