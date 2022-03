Abendunterhaltung Die Turnerfamilie des STV Roggwil zeigt ihr Können Unter dem Motto «Most oder Champagner?» lud der Verein am Wochenende zur Turnshow in der Turnhalle Freidorf ein.

Knaben und Mächen stehen gemeinsam auf der Bühne. Bild: Trudi Krieg

Vom Kinderturnen über die Jugendriege bis zu den Damen und Herren und der Geräteriege bot am Wochenende die ganze Turnerfamilie Roggwil Unterhaltung mit turnerischen Höhepunkten, gespickt mit viel Humor und Abwechslung. Eingebettet war die Veranstaltung in Sketches, bei denen es darum ging, dass ein einfaches Paar zum Lottomillionär wird und sich eine Luxuswohnung in der «Sternen»-Überbauung postet.

Dort ist bereits eine schwungvolle Poolparty mit der Geräteriege und den aktiven Herren in Gang. Beim Umzug helfen die Kleinen vom Kitu- und Muki-Turnen. Die Mädchen formieren sich im Fitnesscenter zur ­Pyramide, während die Herren in der verrauchten Zigarren- und Whiskybar degustieren und am Barren ihre Muskeln spielen lassen. Zum Golfen steigt die Geräteriege gar auf den Kybun-Turm.

Die einen degustieren Whisky, die anderen lassen am Barren ihre Muskeln spielen. Bild: Trudi Krieg

Flucht durch den Hinterausgang

Susi, die Frau des Neureichen Mäsi Hugentobler, fühlt sich nicht wohl in der Szene der High Society samt elektronischem Diener, der sich ihrem Mann anzupassen versucht. Poolszenen mit neuen Bekannten, die sich ebenso langweilen, und dem ehemaligen «Sternen»-Gast, der von alten Zeiten schwärmt, öden sie ebenso an wie, dass ihr Mann jetzt keine Zeit mehr für sie hat. Zusammen mit der Putzfrau entweicht sie durch einen Hinterausgang aus dem Nobelressort ins einfache Dorfleben.

Mit farbiger Kappe und weissem Leibchen präsentieren sich diese Knaben. Bild: Trudi Krieg

Dort finden sich die Knaben zum Melken im Stall ein, während die Frauenriege den Garten um das Nobelressort auf Vordermann bringt. Zu guter Letzt trifft sich Alt und Jung am Dorffest, wo wieder einmal mit Most anstatt mit Champagner angestossen wird.