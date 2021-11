Volksschulgemeinde Region Sulgen Teure Bauprojekte für die Schule in Kradolf: trotzdem Abbau von Eigenkapital Die Sanierung des Pavillons auf dem Schulareal Kradolf wird teurer als gedacht. Veranschlagt sind dafür knapp 600'000 Franken.

Im Oberstufenzentrum Befang soll die Ölheizung durch eine Luft-Wärme-Pumpe mit ergänzender Gasheizung ersetzt werden. Bild: Manuel Nagel

Die Schulbehörde habe es sich nicht einfach gemacht und lange diskutiert, wie die Sanierung des Pavillons erfolgen soll, sagt Christoph Stäheli, Präsident der VSG Region Sulgen. «Ein Ersatzbau kommt deshalb nicht in Frage, da ein Neubau an dieser Stelle aufgrund geltender Bauvorschriften nicht mehr mit dem gleichen Gebäudevolumen erstellt werden könnte.» Und auch die Kosten pro Quadratmeter Schulraum liegen bei einer umfassenden Sanierung tiefer, als wenn neu gebaut würde.

595'000 Franken sind für die Sanierung veranschlagt. Damit werden etwa neue Fenster und eine Küche eingebaut, die Toiletten erneuert, die Elektroverteilung ersetzt und Bauteile den neuen Brandschutzvorschriften angepasst. Die Planung sieht den Bezug im Sommer 2022 vor. Wird dem Projekt «FAME» von allen beteiligten Körperschaften zugestimmt, so werden die ausserschulischen Betreuungsangebote in den Pavillonräumen Platz finden.

Der zweite Investitionsantrag, den die Schulbehörde der VSG Region Sulgen den Stimmbürgern am 1. Dezember zur Annahme empfiehlt, betrifft den Ersatz der Heizung im Oberstufenzentrum Befang. «Die alte Ölheizung stieg in der letzten Heizperiode während des Schulbetriebs auch schon aus, was nicht sehr angenehm war», sagt der Schulpräsident. Für den Ersatz sind in einer Machbarkeitsstudie verschiedene Heizsysteme geprüft worden. Der Entscheid fiel auf eine Kombination aus Luft-Wärme-Pumpe mit ergänzender Gasheizung zur Spitzenabdeckung. Für das Projekt sind 395'000 Franken veranschlagt, es soll im Sommer 2022 umgesetzt werden.

Bei einem Gesamtaufwand von rund 15 Millionen Franken wird im Budget 2022 mit einem Minus von 321'900 Franken gerechnet. Aufgrund steigender Schülerzahlen geht die Schulbehörde gegenüber dem Budget 2020 von einem Mehraufwand von rund 840'000 Franken aus. Auf der Ertragsseite ist ein Plus gegenüber 2020 von 550'000 Franken vorgesehen. Die VSG nimmt durch die Senkung des Steuerfusses im letzten Jahr auf 93 Prozent bewusst Defizite in Kauf. Mit dieser Massnahme soll das Eigenkapital von 9,1 Millionen Franken auf die empfohlenen 30 Prozent des Umsatzes reduziert werden, was etwa vier Millionen Franken entspricht.