Ab sofort geht bei ihnen der Alarm los Am dreitätigen Kurs sind 31 Personen über die Grundkenntnisse der Feuerwehrarbeit instruiert worden. Ausbildungsabschluss bildete eine Einsatzübung, an der die Neulinge das Erlernte erstmals unter Beweis stellen konnten. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

Feuerwehrleute retten eine Person aus dem ersten Stockwerk (links), eine weitere Person wird aus dem Haus getragen (rechts). (Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer)

Feueralarm – es brennt! Aus dem Hinterhof beim Restaurant steigt eine dunkle Rauchwolke auf. Mit heulender Sirene und blinkendem Blaulicht fährt das Tanklöschfahrzeug vor. Die Einsatzleitung, das Atemschutzfahrzeug und weitere Feuerwehrautos treffen im Minutentakt ein. Rasch herrscht auf dem Vorplatz reges Treiben, die Feuerwehrleute haben alle Hände voll zu tun. Oberste Priorität haben die beiden Personen, die sich offenbar noch im Haus befinden.

Die Schaulustigen, die inzwischen herbeieilen, zücken ihre Handys und fotografieren das Geschehen. Glücklicherweise handelt es sich bei diesem Szenario lediglich um eine Übung – den Ausbildungsabschluss eines Feuerwehrgrundkurses.

Dynamische Frauen und Männer gesucht Bei der Feuerwehr willkommen sind dynamische und motivierte Frauen und Männer zwischen 18 und 45 Jahren. Vorausgesetzt werden eine gute körperliche und geistige Verfassung sowie die Lust auf eine spannende Tätigkeit. Die Teilnahme am jährlichen Grundkurs ist zudem Voraussetzung für eine anschliessende Einteilung. (yal) Weitere Informationen

www.feuerwehr-amriswil.ch

Während dreier Tage haben insgesamt 31 Angehörige der Feuerwehren Amriswil, Hefenhofen-Sommeri, Langrickenbach und der Betriebsfeuerwehr Amcor Flexibles Kreuzlingen AG den Feuerwehrgrundkurs besucht. Die 24 Männer und sieben Frauen wurden in den Themen Lösch- und Rettungsdienst, Atemschutz und Stabsarbeit ausgebildet. Der Ausbildungsabschluss bildete eine gemeinsame Einsatzübung beim Restaurant Bahnhof in Oberaach am Samstagnachmittag. Dabei konnte das Erlernte erstmals unter Beweis gestellt und die Abläufe für den Ernstfall geprobt werden.

Aufregung und Anspannung waren zu spüren

«Es folgen noch weitere Übungen, damit im Ernstfall alles richtig verankert ist.»

Stefanie Fässler

Feuerwehrnovizin



Stefanie Fässler hatte die Einsatzübung protokolliert. «Ich habe heute zum ersten Mal ein Journal für die Feuerwehr geschrieben», sagte die Amriswilerin. Obwohl es nur eine Übung war, seien Aufregung und Anspannung unter den Teilnehmern zu spüren gewesen. Wegen des Lärms der Fahrzeuge sei es gar nicht so einfach gewesen, alle Anweisungen zu verstehen, die schriftlich festgehalten werden mussten. «Ich denke aber, dass mein Journal nicht schlecht ausgefallen ist», meinte die 26-jährige Kauffrau.

Stefanie Fässler freut sich darauf, in Zukunft für den Feuerwehr-Stützpunkt Amriswil die Journale zu führen. Bis sie jedoch alleine als Führungsunterstützung auf dem Einsatzplatz stehen darf, werde es aber schon noch ein bisschen dauern – doch der Grundstock sei jetzt gelegt.

«Als Feuerwehrmann kann ich etwas zum Wohl der Allgemeinheit beitragen.»

Simon Wiesli

Feuerwehrnovize



Simon Wiesli hofft, dass er demnächst als Atemschutzgeräteträger beim Feuerwehr-Stützpunkt Amriswil eingeteilt wird. Seine Aufgabe würde es dann künftig sein, Brände zu löschen mit aufgesetztem Atemschutzgerät. Dieses Gerät soll bei Einsätzen verhindern, dass reizende oder gar giftige Stoffe in die Augen oder Atemwege gelangen.

Der dreitägige Feuerwehr-Grundkurs sei sehr interessant gewesen, betonte der 28-jährige Bauingenieur aus Amriswil. Für die Einteilung im Atemschutz sei noch ein ärztliches Zeugnis mit Tauglichkeitsnachweis nötig. «Aber ich fühle mich fit», erzählte der junge Feuerwehrmann. Vor dem, was nachher bei der Feuerwehr kommt, habe er zwar Respekt, aber er freue sich auf diese Herausforderung.

Feuerwehrleute stellen eine Leiter auf, um eine Person aus dem ersten Stockwerk des Restaurants Bahnhof in Oberaach zu retten. (Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer)

Drei intensive und spannende Kurstage

«Drei strenge Grundkurstage liegen hinter uns, die sich gelohnt haben.»

Adrian Salvisberg Vizekommandant



Adrian Salvisberg, Vizekommandant Feuerwehr-Stützpunkt Amriswil sowie Ausbildungschef, zeigte sich sehr zufrieden: «Es waren drei intensive und spannende Kurstage. Die Teilnehmer haben die Ausbildner gefordert und mit grosser Motivation an den Lektionen mitgearbeitet.

Sämtliche Kursteilnehmer sind für die Alarmierung ab sofort aufgeschaltet und können nun bei einem möglichen Einsatz mithelfen.» Der Grundkurs sei in dieser Form zum zweiten Mal durchgeführt worden. Denn, bis vor zwei Jahren dauerte er nur einen Tag. Erstmals sei auch die Grundausbildung für Maschinisten und die neu ausgebildeten Offiziere am letzten Kurstag integriert worden. Der Grundkurs sei fixer Bestandteil der Ausbildungsplanung und finde jedes Jahr vor dem zweiten Märzwochenende statt. Die Ausbildung werde mit schweizerischen Feuerwehrinstruktoren durchgeführt, erklärte Ausbildungschef Adrian Salvisberg.