Aach-Thur-Land OK-Präsident ist zuversichtlich In einem Jahr präsentieren sich die Gewerbebetriebe im Aach-Thur-Land an der Gewea 2022 in Sulgen. Christian Badertscher leitet das OK nach den Jahren 2012 und 2017 bereits zum dritten Mal.

OK-Präsident Christian Badertscher beim Auholzsaal in Sulgen, wo die Gewea 2022 stattfinden wird. Bild: Hannelore Bruderer

Das Motto der Gewea 2022 lautet: lokal.vielseitig.nachhaltig. Das beinhalte so ziemlich alles, wofür die Ausstellung des ­Gewerbes Aach-Thur-Land stehe, meint Christian Badertscher. Es ist bereits das dritte Mal, dass der Unternehmer aus Kradolf-Schönenberg das OK-Präsidium für die Gewerbeausstellung übernimmt. «Die Aufgabe ist sehr motivierend. Sie bringt mich mit vielen Gewerblern wieder oder neu in Kontakt. Das Organisationskomitee ist gut aufgestellt und alle ziehen am gleichen Strick. Solange diese Punkte stimmen, bin ich gerne bereit, meinen Teil zum Ausstellungserfolg zu leisten. Unser Anspruch ist, eine Topausstellung für alle Beteiligten auf die Beine zu stellen», sagt Badertscher.

Die Gewea findet vom 29. April bis 1. Mai 2022 auf dem Areal des Auholzsaals in Sulgen statt. Auf die unsichere Entwicklung der Coronapandemie angesprochen, die vielen Veranstaltungen einen Strich durch die Rechnung macht, sagt Christian Badertscher bestimmt und voller Zuversicht: «Natürlich findet die Gewea statt!»

Gewappnet für alle Fälle

Aber der OK-Präsident und sein Team wären schlechte Planer, hätten sie nicht auch schon über Alternativen nachgedacht. «Wir werden Ende November entscheiden, ob die Ausstellung wie geplant 2022 durchgeführt werden kann. Bis dann sind unsere Vorbereitungen noch kostenneutral. Wäre eine Durchführung nicht möglich, würden wir die Ausstellung nicht absagen, sondern um ein Jahr auf Frühling 2023 verschieben.» Eine Reservation für das Ausstellungsgelände habe man vorsorglich schon hinterlegt, sagt Badertscher. «Mit einer Verschiebung wäre unsere Arbeit, aber auch jene der Aussteller, die sich für die Messe jeweils etwas Spezielles einfallen lassen, nicht umsonst. Uns ist wichtig, dass wir die Gewea im gewohnten Rahmen, das heisst mit persönlichen Kontakten zum Publikum an unseren Ständen und einem uneingeschränkten Gastronomieangebot, durchführen können», erklärt der OK-Präsident.

Im Fünfjahresrhythmus

Die Anmeldefrist für die Aussteller läuft bis Ende August. Die Anzahl der bereits angemeldeten Betriebe liege im Rahmen der letzten Gewea, sagt Badertscher. «Unsere Ausstellung findet nur alle fünf Jahre statt, entsprechend gross ist das Bedürfnis bei den lokalen Gewerbetreibenden, sich im Rahmen der Gewea zu präsentieren. Eine Zurückhaltung wegen der andauernden Coronasituation verspüren wir nicht, auch nicht bei den Patronatsgebern.»

Achtköpfiges Organisationskomitee Das OK für die Gewea 2022 hat sich im letzten Jahr gebildet und sich zu zwei Sitzungen getroffen. Das OK setzt sich aus fünf bereits Gewea-Erprobten und drei neuen Mitgliedern zusammen. Die Erfahrenen im Team sind: Christian Badertscher (OK-Präsident), Markus Bättig (Werbung, Grafik), Christian Husistein (Bauchef), Andrea Müller-Richner (Unterhaltung, Dekoration), Simon Schrepfer (Protokollant). Neu im Team sind: Hugo Brüschweiler (Sicherheit, Ordnung, Gastronomie), Roman Messmer (Vizepräsident, Sicherheit), Cédric Steffen (Finanzen). (hab)

Bei der Programmgestaltung steht das OK noch am Anfang. «Zu den Sonderschauen kann ich aber schon sagen, dass die Blaulicht-Organisationen wieder präsent sein werden und dass der Verein Aach-Thur-Land einen Ausstellungsbeitrag zu einem speziellen Thema leisten wird. Viel Raum wird auch die Berufsbildung einnehmen. Im Aach-Thur-Land gibt es eine breite Palette an Ausbildungsbetrieben in verschiedenen Branchen. Diese Angebote für Berufseinsteiger wollen wir besonders den Jugendlichen, aber auch den anderen Ausstellungsbesuchern näherbringen», so Badertscher.

Neuste Infos auf der App

In den nächsten Wochen wird die Gewea 2022 ihre neue Website aufschalten. Die App des Gewerbes Aach-Thur-Land wird ebenfalls um die Funktion Gewea erweitert. Am 10. Juni treffen sich die Mitglieder des Gewerbevereins zu ihrer Jahresversammlung. «Ich hoffe sehr, dass diese stattfinden kann», sagt Badertscher. «An der Versammlung können wir unser Projekt vorstellen. Dort tauschen sich die Unternehmer aus und finden so oft Gleichgesinnte, mit denen sie einen Gemeinschaftsstand gestalten.»