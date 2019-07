Deutscher Autofahrer flieht vor Polizei über Grenze nach Tägerwilen Ein Autofahrer hat auf der Flucht vor der Polizei in Tägerwilen einen Unfall verursacht und mehrere Personen gefährdet. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Aus Sicherheitsgründen mussten die Polizisten die Verfolgungsjagd abbrechen. (Bild: Susann Basler)

(pd/nat) Eine Patrouille des Polizeipräsidiums Konstanz wollte am Freitagnachmittag in Konstanz einen Autolenker kontrollieren. Dieser fuhr aber los, passierte den Grenzübergang Tägerwilen und fuhr mit übersetzter Geschwindigkeit in Richtung Dorfzentrum, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Die deutsche Polizeipatrouille folgte dem 65-Jährigen mit eingeschalteter Sirene und Blaulicht und informierte die Kantonspolizei.

Bei der Verzweigung Konstanzerstrasse und Kreuzlingerstrasse verursachte der Autofahrer eine Auffahrkollision und fuhr in Richtung Ermatingen weiter. Während der ganzen Flucht überholte er mehrmals trotz Gegenverkehr. Zusätzlich missachtete er ein Rotlicht, heisst es in der Medienmitteilung weiter.

Polizei musste Verfolgungsjagd abbrechen

Bei Ermatingen brachen die Polizisten die Verfolgungsfahrt aus Sicherheitsgründen ab, die weiteren Fahndungsmassnahmen der Kantonspolizei Thurgau verliefen ohne Ergebnis. Gemäss Mittelung konnte das Auto, ein schwarzer VW Beetle, im Verlauf des Abends in Berlingen aufgefunden werden.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kreuzlingen wurde das Fahrzeug sichergestellt und der 65-jährige Deutsche zur Verhaftung ausgeschrieben.

Kantonspolizei sucht Zeugen

Wer Angaben zur Fahrweise des Autofahrers machen oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Kreuzlingen unter 058 345 20 00 zu melden.