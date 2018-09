Die Weinfelder Behindertensport-Sektion feiert das 50-jährige Bestehen Die PluSport-Mitglieder zeigten an der Jubiläumsfeier im «Thurgauerhof»-Saal viel Lebensfreude und Herzlichkeit. Auch musikalische Einlagen gehörten zum Programm. Werner Lenzin

Plussportler zeigen ein Perkussion-Stück an der Feier. (Bild: Werner Lenzin)

PluSport fördert in Weinfelden die sportliche Betätigung von Menschen mit Beeinträchtigung. «1968 wurde die Invaliden-Sportsektion mit Gründungspräsident Eugen Schroff aus der Taufe gehoben», sagt Präsident Daniel Mörgeli an der Feier vom Samstag. Insbesondere die Durchführung von Schwimmkursen oder die Schaffung von reservierten Bademöglichkeiten sowie Turn- und Gymnastikstunden für ihre Mitglieder war der Sektion wichtig, auch die frohe Gemeinschaft unter den Mitgliedern. «Ich stelle mit Erstaunen, aber auch mit Befriedigung fest, dass wir heute im Wesentlichen immer noch die gleichen Ziele verfolgen wie damals», sagt der Präsident zu den 55 Mitgliedern und ebenso viele Leitern, Helfern, Angehörigen und Gästen, die der Feier im «Thurgauerhof»-Saal beiwohnten.

«Es ist bemerkenswert, wie bestimmt und ehrgeizig man sich in all den Jahren für den Behindertensport eingesetzt und in schwierigen Zeiten den Karren wieder zum Laufen gebracht hat», lobt der jetzige Präsident die Arbeit seiner Vorgänger. Einer der Höhepunkte in der Geschichte der Sektion sei 1984 die Teilnahme am Eidgenössischen Turnfest in Winterthur gewesen.

Zwei Mitglieder sind seit der Gründung dabei

An der Feier geehrt wurden auch langjährige Mitglieder. Seit 35 Jahren dabei sind Andreas Graf, Markus Gubler und Walter Müller; Doris Oberhänsli und Alexandra Schuler gar seit der Gründung vor 50 Jahren.

Unkompliziert, spontan und mit viel Herzblut feiern alle Anwesenden das Jubiläum am Samstag. Höhepunkte bilden die Präsentation des neuen Vereinstrainers und unbeschwerte Darbietungen der Schwimmer und Turner. Grussworte und Geschenke überbrachten René Will, Geschäftsführer von PluSport Schweiz, und Heidi Sauder, Präsidentin von PluSport Thurgau.